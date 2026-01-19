Poradna: Jak na podnikání a předdůchod v invalidním důchodu?
Filip: Pobírám invalidní důchod prvního stupně, k tomu pracuji na zkrácený úvazek a omezeně podnikám. Teď přemýšlím, že bych pouze podnikal, ale mám strach z hlavní činnosti. Z vedlejší činnosti totiž platím nízké daně. Rovněž uvažuji o předdůchodu, mohu jako invalidní důchodce odejít do předdůchodu?
Jestliže nyní pobíráte invalidní důchod prvního stupně a budete při invalidním důchodu prvního stupně stále vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, tak budete vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se všemi výhodami z toho plynoucími.
Pro vedlejší činnost neplatí minimální vyměřovací základ stanovený pro hlavní činnost
Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržen při výpočtu ročního sociálního pojištění a ročního zdravotního pojištění minimální vyměřovací základ, tak jako je tomu u výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti, celkové zdanění je tak u vedlejší činnosti nižší. Ukončení zaměstnání na zkrácený úvazek pro Vás automaticky neznamená výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti. Jste totiž invalidním důchodcem. Příjem, ze kterého se neplatí sociální pojištění, však nemá vliv na výši státního starobního důchodu.
Legislativní úprava u sociálního pojištění
Dle § 9 odstavce 6 písmene b) zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. platí, že samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod.
Legislativní úprava u zdravotního pojištění
Dle § 7 odstavce 1 písmene b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jsou příjemci invalidního důchodu státními pojištěnci a podnikající státní pojištěnci vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.
Jak budete mít nejvyšší starobní důchod?
S ohledem na výši starobního důchodu by pro Vás bylo nejlepší pracovat až do dosažení řádného důchodového věku na klasickou pracovní smlouvu, tak jako nyní. K tomu vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost s výhodným zdaněním. Peníze z doplňkového penzijního spoření následně čerpat až po ukončení zaměstnání, kdy Vaše měsíční disponibilní příjmy poklesnou.
Ponechání zaměstnání a výkon vedlejší činnosti
V dotazu píšete, že již chcete vykonávat pouze samostatnou výdělečnou činnost. Samozřejmě neznám detaily Vašeho zaměstnání ani Vaší samostatné výdělečné činnosti, neznám Vaše dosahované příjmy, jak Vás která činnost baví, jak je která činnost pro Vás časově, psychicky a fyzicky náročná apod. Nicméně z Vašeho pohledu určitě stojí za zvážení, zdali raději neukončit samostatnou výdělečnou činnost a nadále nebýt již pouze zaměstnancem. Status zaměstnance přináší určité výhody, které OSVČ nemají. Takové rozhodnutí je však pouze na Vás, protože jenom Vy sám znáte všechny důležité okolnosti pro rozhodnutí.
Do předdůchodu můžete odejít
Předdůchod se čerpá ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, takže předdůchod mohou samozřejmě pobírat i invalidní důchodci, protože předdůchod nevyplácí stát, ale dostávají se na účet vlastní naspořené peníze. Měsíční částka předdůchodu musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy a musí se vyplácet nejméně dva roky. Pro delší pobírání předdůchodu je tak nutné mít hodně našetřeno. Případně čerpat předdůchod samozřejmě rovněž můžete, jestliže máte dostatečné vlastní úspory na smlouvě. V takovém případě vyčerpáte značnou část úspor ještě před dosažením řádného důchodového věku.