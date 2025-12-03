Poradna: Jak mi zvýší důchod podnikání při zaměstnání?
štítek Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 196×
Slávek: Již čtyři roky podnikám při zaměstnání. Mám tedy dva příjmy, ze kterých platím daň z příjmu. Za tři roky plánuji odejít do předčasného důchodu. Když budu mít celkem sedm let dva zdaněné příjmy, tak si říkám, že bych mohl mít nadprůměrný předčasný důchod a nebudu muset pracovat do normálního důchodu.
Pro důchodové účely jsou rozhodující pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Platby na dani z příjmu nemají na výpočet důchodu vliv. V praxi se z některých příjmů platí daň z příjmů a sociální pojištění nikoliv. Vzhledem k tomu, že jste samostatnou výdělečnou činnost vykonával při zaměstnání, tak jste vykonával vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a pokud je hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak se z ní sociální pojištění vůbec neplatí a takový příjem by Vám důchod nikterak nezvyšoval.
Související
Limit u vedlejší činnosti v roce 2025
Např. pro celý rok 2025 je limitem pro neplacení sociálního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti hrubý zisk do 111736 Kč. To za předpokladu výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok, v případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.
Praktický příklad
Zaměstnanec XY pracoval po celý rok 2025 na klasickou smlouvu pro zaměstnavatele na plný úvazek s roční mzdou ve výši 610000 Kč. Současně si přivydělával vedlejší samostatnou výdělečnou činností s hrubým ziskem (příjmem poníženým o výdaje) ve výši 105000 Kč. Za rok 2025 se bude panu XY pro důchodové účely počítat 610000 Kč, protože z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění neplatil.
Zaměstnanec YX rovněž pracoval po celý rok 2025 na pracovní smlouvu s hrubou roční mzdou 610000 Kč. Hrubý zisk z podnikání při zaměstnání ale měl 300000 Kč. Sociální pojištění za rok 2025 zaplatí z vyměřovacího základu ve výši 55 % daňového základu (tj. z částky 165000 Kč), protože hrubý zisk je nad limit pro neplacení sociálního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Pro důchodové účely se panu YX bude za rok 2025 počítat příjem ve výši 775000 Kč (610000 Kč + 165000 Kč).
Doba pojištění se počítá pouze jednou
Měsíční částku starobního důchodu ovlivňují nejenom dosahované příjmy, ale i získaná doba pojištění. Žádné období se však nemůže do doby pojištění počítat dvakrát. To znamená, že období, kdy Vám plynuly dva příjmy (ze zaměstnání i podnikání) současně, se Vám bude počítat stejně jako kdybyste měl pouze jeden příjem. Dobu pojištění si druhým příjmem zvýšit nemůžete.
Závěrem
Zdali si podnikáním při zaměstnání zvýšíte starobní důchod, to závisí na tom, zdali jste ze samostatné výdělečné činnosti platil sociální pojištění či nikoliv. I kdybyste však z podnikání při zaměstnání platil sociální pojištění, tak si pravděpodobně zvýšíte důchod méně, než očekáváte. Při výpočtu starobního důchodu se totiž hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986, tedy velmi dlouhé období. Z těchto rozhodných příjmů se vypočítá průměrná mzda za odpracované roky. Sedm let při podnikání by tak zvýšilo důchod pravděpodobně málo. Vždyť hrubý roční zisk ve výši 300000 Kč je zvýšení měsíční mzdy v daném roce o 13750 Kč.
Před případným odchodem do předčasného důchodu Vám doporučuji si provést orientační propočty dle jednotlivých termínů předčasnosti, ať máte jednoznačnou představu, zdali je předčasný důchod pro Vás řešením či z finančních důvodů budete pracovat až do řádného důchodového věku.
TIP: Kalkulačka starobního důchodu v roce 2026
TIP: Kalkulačka starobního důchodu pro OSVČ v roce 2026