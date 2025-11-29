Poradna: Neúspěšné podnikání v předdůchodovém věku
Rudolf: Před čtyřmi lety jsem po dvaceti letech dostal ve firmě výpověď. Rozhodl jsem se podnikat. Nedaří se mi však tolik, jak bych si představoval. Uživím se, ale finančně jsem na tom výrazně hůře, než když jsem byl zaměstnanec. Za rok mohu případně odejít do předčasného důchodu. Jak moc mi neúspěšné podnikání sníží důchod?
V dotazu neuvádíte žádné konkrétní čísla a údaje, takže Vám mohu odpovědět pouze v obecné rovině.
Co ovlivňuje výši důchodu?
Měsíční částka Vašeho starobního důchodu bude záviset na celém Vašem průběhu pojištění, tj. na výši Vašich rozhodných příjmů a získané době pojištění v celých ukončených letech. Z příjmů od roku 1986, ze kterých jste odvedl sociální pojištění, se vypočítá tzv. osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě). Do doby pojištění se Vám budou započítávat nejenom odpracované roky a roky podnikání, ale rovněž náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, vojenská služba nebo civilní služba, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu).
Důležitost pojištění
S ohledem na měsíční částku starobního důchodu je velmi důležité získat co nejvyšší dobu pojištění a ideálně mít celé období pojištěné. Významně starobní důchod totiž snižují mezery v pojištění. Pokud nemáte mezery v pojištění nebo pouze v naprosto minimálním rozsahu, tak je to pro Vás velmi dobře. Každá mezera v pojištění totiž pochopitelně snižuje celkovou dobu pojištění, která významným způsobem ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu. Rovněž každá mezera v pojištění má negativní vliv na výši osobního vyměřovacího základu. Jestliže jste získal vysokou dobu pojištění, potom nemějte z výpočtu starobního důchodu obavy. Dle formulace dotazu podnikáte pouze poslední čtyři roky a předtím jste byl zaměstnancem. Zaměstnanci jsou na tom s ohledem na výpočet důchodu citelně lépe než OSVČ a Vy jste podnikal krátkou dobu.
Dlouhé příjmové období
Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, již od roku 1986, přičemž každý příjmový rok má stejnou váhu. To znamená, že několik příjmově horších let sníží důchod méně, než většina občanů očekává. Nicméně platí, že neúspěšné podnikání je pro výši důchodu nepříjemné. OSVČ vykonávající hlavní činnost musí vždy platit alespoň minimální sociální pojištění, které však neodpovídá ani minimální mzdě. Pokud např. v roce 2025 platíte minimální sociální pojištění a nevstoupil jste do dobrovolného měsíčního paušálního režimu, tak měsíčně platíte na sociálním pojištění 4759 Kč, což odpovídá hrubé mzdě cca 16300 Kč.
Předčasný důchod
Pokud se rozhodnete odejít do předčasného důchodu, potom počítejte s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a je trvalé. Navíc jako předčasný důchodce budete mít omezenu výdělečnou činnost, když nebudete moci mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění a současně budete mít nárok až do dosažení řádného důchodového věku pouze na omezenou valorizaci důchodu, když se Vám bude zvyšovat jenom základní výměra důchodu.
Závěrem
Vaše neúspěšné podnikání Vám důchod sníží. Bude to však méně než pravděpodobně čekáte, protože příjmy se hodnotí již od roku 1986 a každý rok má stejnou váhu a ze všech rozhodných příjmů se vypočítá průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ). Velmi důležité pro částku Vašeho důchodu je rovněž získaná doba pojištění. Celkovou částku důchodu zásadně ovlivní, zdali odejdete do řádného nebo předčasného důchodu.
