Dlouhodobě uspět na trhu v Německu není snadné
Ve všech vyspělých zemích každoročně mnoho společností vzniká a současně hodně svoji činnost ukončuje. Uspět dlouhodobě ve vysoce konkurenčním prostředí je samozřejmě velmi náročné. V Německu po pěti letech od založení funguje dále pouze poměrně menší část společností, přičemž rozdíly mezi obory jsou pochopitelně značné.
Založit novou společnost vyžaduje důkladné plánování, seznámí se s trhem, kvalitní nápady a řešení každodenních podnikatelských starostí a následně vysoké nasazení. Největším aktivem každé společnosti jsou její zaměstnanci. U menších firem do deseti zaměstnanců to platí dvojnásob. Personální politika je nesmírně důležitá. Dobré podnikatelské nápady jsou nutností, pokud však nemá zakladatel firmy k sobě schopné lidi, kteří mu pomáhají jeho nápady a sny realizovat, tak v podstatě není možné na trhu dlouhodobě uspět.
Zlepšování podnikatelského prostředí je velmi důležité
Rozvoj nových společností je pro národní ekonomiku prospěšný, proto se vyspělé země světa snaží snižovat povinnou byrokracii a zjednodušovat legislativu upravující podnikání. Na zakládání a rozvoji nových společností následně profituje celá společnost. Národní ekonomiky vyspělých členských zemích Evropské unie jsou však velmi konkurenční, takže řada firem po pár letech svoji činnost ukončuje. Velmi náročné je uspět v Německu, největší ekonomice ze zemí EU.
Malé firmy jsou motorem růstu
Velmi významným zaměstnavatelem v členských zemích Evropské unie jsou i malé firmy do deseti zaměstnanců, jejichž vliv na celou ekonomiku je značný. Malé firmy jsou pružné, adaptivní na rychlé změny, jsou mimořádně aktivní a snaží se prosazovat nové zajímavé myšlenky a vlastní „know-how“. Vysoká flexibilita je pro menší společnosti nesmírně důležitá, aby mohly na trhu dlouhodobě uspět.
Většina firem po pěti letech od založení již nefunguje
Dle publikovaných údajů německého statistického úřadu většina společností v Německu do pěti letech svoji činnost na trhu ukončuje. Každoročně v Německu svoji činnost řada firem zahajuje i uzavírá. V roce 2023 bylo v Německu založeno 269 tisíc společností a 283 tisíc společností přestalo fungovat. Celkem bylo v Německu v roce 2023 registrováno 3,2 mil. společností, takže v roce 2023 bylo 8,4 % společností nově založených. Prosperovat dlouhodobě je mimořádně náročné, protože konkurence nikdy nespí a velmi složité je nové zákazníky získat a současně je hodně těžké si zákazníky udržet.
Které firmy fungují i po pěti letech?
Ve většině oborech většina společností v Německu po pěti letech již nefunguje, např. v kreativních službách a umění pokračuje po pěti letech pouze 27 % firem, v dopravní logistice a kurýrních službách pouze 28 %, v gastronomii jen 36 %. Největší úspěšnost mají společnosti ve veterinárních službách (60 %) a zdravotnických službách (57 %).
Pramen: Destatis (Statistisches Bundesamt Deutschland) – Zahl der Woche Nr. 46 vom 11. November 2025 „36 % der neu gegründeten Gastronomie-Unternehmen waren nach fünf Jahren noch aktiv“