Online prezentace je pro podnikatele v Rakousku nutností
Marketing a vlastní sebeprezentace jsou velmi důležité i pro drobné podnikatele, ve vysoce konkurenčním prostředí ve vyspělých zemích to platí dvojnásob. Vždyť v Rakousku má 92 % společností vlastní web a 68 % je také aktivních na sociálních sítích, online prezentace je naprosto nezbytná.
Rakousko je ekonomicky velmi vyspělá země a téměř všechny společnosti a firmy jsou online, jak vyplývá z aktuálních dat rakouského statistického úřadu. Komunikace se zákazníky prostřednictvím sociálních sítí je velmi důležitá, firmy a podnikatelé jsou si toho pochopitelně vědomi. Nerozhoduje přitom zdali se jedná o výrobní společnost nebo firmu nabízející služby. Online komunikace je pro rozvoj byznysu naprosto zásadní. O ziskovosti a růstu rozhoduje především obchod, když nejsou zakázky, tak nelze prosperovat. Online prostředí hraje přitom v obchodním mixu stěžejní roli.
I malé firmy jsou stále online
V řadě ekonomických aspektů hraje velikost společnosti roli, u sebeprezentace prostřednictvím sociálních médií však nikoliv. Vždyť i devět z deseti menších firem (od 10 do 49 zaměstnanců) mají vlastní stránky a fungují online. Žijeme ve velmi hektické době, kdy zákazníci chtějí své problémy a svá přání řešit rychle, což online prostředí umožňuje.
O dlouhoobém úspěchu rozhoduje obchod
Získat nového zákazníka je složité, zatímco ztratit ho lze velmi rychle, což si úspěšné firmy uvědomují a mají připraveny různé online marketingové nástroje, jak u sebe zákazníka udržet. Sociální média usnadňují péči o stávající zákazníky a být s nimi stále ve spojení. Dlouhodobě uspět na trhu je náročné a vyžaduje to inovace, kreativitu a schopnost oslovovat zákazníky a tím mít požadovaná prodejní čísla.
Sociální sítě jsou stále na vzestupu
Vlastní webové stránky jsou v Rakousku samozřejmostí i pro rodinné firmy, za posledních deset let však výrazně stouplo i aktivní využívání sociálních sítí. Pro každou společnost je jednou z hlavních devíz umění prodat, vždyť prodej znamená inkaso finančních prostředků a bez peněz nelze fungovat, úloha marketingu a vlastní sebeprezentace je pro budoucnost každé firmy velmi důležitá.
- V roce 2015 mělo vlastní webové stránky v Rakousku 88 % společnosti, v roce 2025 již 92 %.
- V roce 2015 aktivně využívalo sociální sítě a média 42 % společností, v roce 2025 již 68 %. Bez vlastní online sebeprezentace se již neobejdou ani menší lokální firmy se zaběhnutým dodavatelsko-odběratelským řetězcem.
Pramen: Statistik Austria – Pressemitteilung: 14020-213/25 – „Fast alle Unternehmen sind online präsent“