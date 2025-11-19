Poradna: Daňový přeplatek samoživitelky
Alice: Do současné práce na plný úvazek jsem nastoupila v březnu letošního roku. První dva měsíce jsem byla nezaměstnaná. Jsem samoživitelka, takže počítám každou korunu. Vychovávám sama dceru. V práci mi řekli, že dostanu začátkem příštího roku peníze navíc z důvodu vrácení daně. S jakou částkou mohu přibližně počítat?
Vzhledem k tomu, že jste samoživitelka, tak předpokládám, že při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatňujete daňové zvýhodnění na dceru Vy. Z důvodu nezaměstnanosti jste neměla v lednu a v únoru příjem, u kterého byste mohla uplatnit měsíční slevu na poplatníka a měsíční daňové zvýhodnění na dceru. V ročním zúčtování daně, které za Vás bude provádět Váš zaměstnavatel, však uplatníte roční daňovou slevu na poplatníka a roční daňové zvýhodnění na dceru v plném ročním rozsahu bez ohledu na skutečný počet odpracovaných měsíců.
Související
Kdy lze provést roční zúčtování daně?
Jestliže jste během roku měla zdanitelné příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele a žádné jiné zdanitelné příjmy jste neměla, tak můžete svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně za rok 2025. V případě, že zaplacená částka měsíčních daňových záloh bude nižší než roční daň z příjmu fyzických osob, tak obdržíte roční daňový přeplatek ve výši rozdílu mezi těmito dvěma částkami. Nárok na roční daňový přeplatek vzniká i v případě, že roční daňový bonus je vyšší než obdržené částky měsíčních daňových bonusů během roku.
Kdy lze čerpat roční daňový bonus?
Nárok na daňový bonus mají zaměstnanci, pokud částka daňového zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu po uplatnění pouze slevy na poplatníka. Částka daňového bonusu je následně ve výši rozdílu mezi těmito dvěma částkami. Na doplnění uvádím, že nárok na roční daňový bonus vzniká, jestliže roční rozhodné příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) nebo samostatné výdělečné činnosti (z podnikání) dosahují alespoň šestinásobku minimální mzdy, za rok 2025 tedy částku 124800 Kč.
Částka daňového přeplatku
V ročním zúčtování daně za rok 2025 zaměstnavatel uplatní slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč a daňové zvýhodnění na dceru ve výši 15204 Kč. Z důvodu odpracování pouze deseti měsíců během roku 2025 jste však vyčerpala slevu na poplatníka pouze ve výši 25700 Kč (10 měsíců × 2570 Kč) a daňové zvýhodnění na dceru pouze ve výši 12670 Kč (10 měsíců × 1267 Kč). Z tohoto důvodu Vám po provedeném ročním zúčtování daně vznikne nárok na daňový přeplatek minimálně ve výši 7674 Kč. V případě, že budete uplatňovat ještě nějakou částku daňového odpočtu, tak může být souhrnná částka daňového přeplatku vyšší. Daňový přeplatek obdržíte ve výplatě po provedeném ročním zúčtování daně, o které musíte svého zaměstnavatele požádat.
Závěrem
Vzhledem k tomu, že jste během roku odpracovala pouze deset měsíců a v plném rozsahu jste tedy nevyužila roční slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dceru, tak budete mít po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2025, které za Vás začátkem příštího roku provede Váš zaměstnavatel, nárok na roční daňový přeplatek, který následně obdržíte ve výplatě po provedeném ročním zúčtování daně. Pouze z důvodu zohlednění nevyužití těchto dvou daňových slev bude částka daňového přeplatku 7674 Kč. Částku daňového přeplatku obdržíte i v případě, že byste takovou částku během roku na daňových zálohách nezaplatila, protože budete mít nárok na roční daňový bonus, který bude vyšší než obdržené měsíční daňové bonusy. Z důvodu odpracovaní alespoň deseti měsíců během roku 2025 bude Váš rozhodný zdanitelný příjem dosahovat požadované minimální částky pro čerpání ročního daňového bonusu.