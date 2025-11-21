Poradna: Mám nárok na nižší krácení. Jaký budu mít předčasný důchod?
Ludvík: V květnu příštího roku chci odejít do předčasného důchodu o jeden rok dříve. Budu mít dobu pojištění 46 let, takže budu mít nárok na nižší krácení. O kolik se mi z tohoto důvodu sníží měsíční důchod?
Od příštího roku skutečně platí, že zájemci o předčasný důchod, kteří získali dobu pojištění alespoň v rozsahu 45 let mají nárok na nižší krácení při výpočtu předčasného důchodu. Krácení bude v takových případech poloviční oproti standardnímu výpočtu. Do doby pojištění pro nárok na poloviční krácení za předčasnost se však nezapočítávají všechny náhradní doby pojištění (např. nezaměstnanost, studium). Doporučuji Vám si ověřit, zdali tyto přísnější podmínky pro hodnocení doby pojištění pro nárok na výhodnější předčasný důchod splňujete.
Související
Výpočet předčasného důchodu v roce 2026
Při klasickém výpočtu předčasného důchodu bude v příštím roce činit krácení za předčasnost 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Při zvýhodněném výpočtu předčasného důchodu a nároku na poloviční krácení bude krácení činit 0,75 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Výpočtovým základem je přitom redukovaná průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ).
Odchod do předčasného důchodu nejdříve o 360 kalendářních dní
Vzhledem k tomu, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak Vám v případě zájmu o odchod do předčasného důchodu dříve přibližně o jeden rok doporučuji odejít do předčasného důchodu nejdříve 360 kalendářních dní před dosažením řádného důchodového věku, v takovém případě se totiž provede krácení za 4 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. V případě, že byste odešla do předčasného důchodu dříve přesně o rok, tj. o 365 dní před dosažením řádného důchodového věku, tak by se provedlo krácení za 5 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Správné načasování termínu odchodu do předčasného důchodu je velmi důležité.
Přesné krácení za každý interval předčasnosti se liší
V dotazu neuvádíte údaje o Vašich příjmech, takže Vám nemohu jednoznačně říci, o kolik si odchodem do předčasného důchodu při nároku na nižší krácení skutečně finančně pohoršíte. Měsíční částka předčasného důchodu závisí nejenom na získané době pojištění a krácení za předčasnost, ale i na výši osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě za odpracované roky). V korunovém vyjádření si lidé s vyššími příjmy při odchodu do předčasného důchodu pohorší více než lidé s nižšími příjmy. Současně je nutné při samotném finančním porovnání počítat s tím, že při odchodu do předčasného důchodu se získá nižší doba pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Doba pojištění se při výpočtu starobního důchodu počítá v celých ukončených letech, např. 45 let a 305 dní se počítá jako 45 let. Tuto skutečnost je při porovnání předčasného důchodu a případného důchodu zohlednit.
Finanční částky krácení
Při odchodu do předčasného důchodu při klasickém krácení se krácení za každý nový započatý interval předčasnosti (každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti) pohybuje nejčastěji v rozmezí 350 Kč po 550 Kč v závislosti na výši průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky a bez zohlednění získání nižší doby pojištění. Pokud by se odchodem do předčasného důchodu získala doba pojištění nižší, tj. o rok, o dva roky nebo o tři roky, tak by byl tento finanční rozdíl ještě vyšší. Při zvýhodněném krácení za předčasnost by byl finanční rozdíl za každý interval předčasnosti poloviční.