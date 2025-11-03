Poradna: Jak by se lišil výpočet důchodu na jaře nebo koncem příštího roku?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 154×
Vojtěch: Uvažuji o odchodu do předčasného důchodu na jaře příštího roku. Možná budu pracovat až do prosince, kdy dosáhnu řádného důchodového věk. Jak by se lišil výpočet důchodu v obou variantách? Na co si mám dát pozor?
Ať už odejdete do řádného starobního důchodu nebo do předčasného důchodu v roce 2026, tak základním vstupním příjmovým údajem pro Vás bude Váš osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se osobní vyměřovací základ vypočítává z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025.
Související
To znamená, že částka osobního vyměřovacího základu bude stejná, ať už odejdete do předčasného důchodu na jaře nebo do řádného starobního důchodu koncem roku 2026. Na doplnění uvádím, že každý rok má při výpočtu starobního důchodu stejnou důchodovou váhu, protože se rozhodné příjmy přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.
Doba pojištění
Měsíční částku starobního důchodu významným způsobem ovlivňuje získaná doba pojištění, která se počítá v celých ukončených letech. Teoreticky tak můžete odchodem do řádného starobního důchodu v prosinci příštího roku ukončit další celý rok pojištění oproti situaci na jaře. Záleží samozřejmě na Vašem konkrétním průběhu pojištění. Vzhledem k tomu, že doba pojištění se počítá v celých ukončených letech, tak např. 44 dní a 300 dní se počítá jako 44 let.
Krácení za předčasnost
Pokud si zvolíte odchod do předčasného důchodu na jaře, tak počítejte s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Z tohoto důvodu je případný odchod do předčasného důchodu dobře naplánovat, aby kvůli několika dním navíc nebylo krácení za předčasnost zbytečně vyšší. Rozhodující je totiž každý započatých interval předčasnosti. Např. krácení za předčasnost je stejné při odchodu do předčasného důchodu dříve o 270 kalendářních dní i o 200 kalendářních dní, v obou případech je krácení za 3 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
Ideální scénář s důrazem na měsíční částku důchodu
S ohledem na měsíční částku starobního důchodu by pro Vás bylo vhodné pracovat až do řádného důchodového věku a odejít do řádného starobního důchodu. V dotazu neuvádíte, proč přemýšlíte o předčasném důchodu, zdali z pracovních, zdravotních, rodinných či osobních důvodů. Jestliže nebudete moci (z libovolného pro Vás důležitého důvodu) pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, tak odchod do předčasného důchodu při krácení za 3 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti již není tak velké a finančně byste si pochopitelně pohoršil méně, než kdybyste odešel do předčasného důchodu dříve např. o tři roky před dosažením řádného důchodového věku, kdy je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti
Na závěr Vám chci sdělit, že lidé starší 57 let, kteří jsou nezaměstnaní, mají nárok na podporu v nezaměstnanosti, jejíž výpočet bude v roce 2026 výhodnější než v roce 2025. Evidence na úřadu práce, když náleží podpora v nezaměstnanosti, se vždy započítává do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu. Evidence na úřadu práce před odchodem do starobního důchodu tedy zvyšuje měsíční částku důchodu, neboť se do důchodu odejde později a případně se zvýší i celková doba pojištění. Evidence na úřadu práce s sebou pochopitelně přináší i zákonné povinnosti, které je potřeba dodržovat, s tím je nutné počítat.