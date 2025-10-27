Poradna: Rozhoduji se mezi předdůchodem a předčasným důchodem
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 114×
Jan: Příští rok v květnu budu moci odejít do předčasného důchodu. Dlouhodobě jsem si spořil, takže mohu jít i do předdůchodu. V žádném případě však již nechci pracovat. Teď se rozhoduji mezi předčasným důchodem a předdůchodem. Co bude pro mě výhodnější?
Pro občany v předdůchodovém věku, kteří z různých důvodů již nechtějí nebo nemohou pracovat, může být řešením odchod do předdůchodu i odchod do předčasného důchodu. Obě varianty jsou dosti rozdílné a záleží na úhlu pohledu, kterou zvolit. Nelze jednoznačně říci, že pouze jedna z nich je ta ideálně správná.
Související
Volba předdůchodu
Předdůchod je možné čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření. Žádný jiný finanční produkt nenabízí možnost předdůchodu. V předdůchodu jsou tedy čerpány vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Pro využití všech výhod předdůchodu musí měsíční částka činit alespoň 30 % průměrné mzdy. V takovém případě se období předdůchodu považuje pro výpočet starobního důchodu za vyloučenou dobu pojištění a nemá negativní vliv na výši průměrné důchodové mzdy (tzv. osobního vyměřovacího základu), ze kterého se následně starobní důchod vypočítává a současně jsou předdůchodci pro účely placení zdravotního pojištění státními pojištěnci, což je velmi důležité.
Odchod až do řádného starobního důchodu
V případě čerpání předdůchodu až do dosažení řádného důchodového věku následně není starobní důchod nižší z důvodu krácení za předčasnost, tak jako by tomu bylo při volně předčasného důchodu. Na druhou stranu se však naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření vyčerpají ještě před dosažením řádného důchodového věku, přičemž primárním cílem bylo čerpání těchto peněz až v řádném důchodovém věku, neboť odchodem do starobního důchodu poměrně citelně klesá životní úroveň.
Krácení u předčasného důchodu
V případě zvolení odchodu do předčasného důchodu je následně měsíční důchod nižší z důvodu krácení za předčasnost. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku a krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Předčasní důchodci mají až do dosažení řádného důchodového věku omezenu valorizaci a možnost přivýdělku. Pokud však zvolíte odchod do předčasného důchodu, tak nevyčerpáte značnou část naspořených finančních prostředků před dosažením řádného důchodového věku.
Evidence na úřadu práce
V dotazu neuvádíte, proč nebudete moci od jara již pracovat. Možná může být pro Vás řešením i evidence na úřadu práce. Občané starší 57 let budou mít v roce 2026 nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. Evidence na úřadu práce po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu. Samotný výpočet podpory v nezaměstnanosti bude v příštím roce výhodnější než je tomu v letošním roce. Na doplnění uvádím, že lze současně pobírat předdůchod i podporu v nezaměstnanosti. Předdůchodci totiž čerpají vlastní naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření a nejsou „starobními důchodci“ a neplatí pro ně zákonná omezení platící pro starobní důchodce.
Závěrem
Pouze z finančního hlediska je nejvýhodnější pracovat až do řádného důchodového věku a naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření utratit až v řádném důchodu. Jestliže však nemůžete pracovat až do dosažení řádného důchodového věku potom může být pro Vás řešením předčasný důchod i předdůchod, záleží na Vašem osobním postoji, obě varianty mají své výhody. Na doplnění uvádím, že je možné současně pobírat předdůchod i předčasný důchod.