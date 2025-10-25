Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Každý desátý Rakušan má finanční problémy

Osobní finance

foto: Canva, ilustrační fotografie

Přestože patří Rakousko mezi velmi vyspělé země světa, tak mělo ve druhém čtvrtletí roku 2025 přibližně 10 % občanů finanční problémy. Dle rakouského statistického úřadu jsou hlavním finančním problém lidí s nízkými příjmy zejména zvýšené výdaje za potraviny.

Rakouská ekonomika dlouhodobě patří mezi nejvýkonnější na světě, což dokládají i nadprůměrné mzdy a výborné podnikatelské podmínky. V Rakousku jsou spolu s Německem a Nizozemí nejvíce rozšířeny zkrácené úvazky. Obliba zkrácených úvazků v členských zemích EU stoupá, zejména ve východoevropských zemích si však mnohé rodiny nemohou z finančních důvodů dovolit, aby jeden z partnerů pracoval na zkrácený úvazek. Přestože jsou rakouské mzdy v mezinárodním srovnání velmi vysoké, stejně jako celková životní úroveň Rakušanů, tak i v Rakousku mají někteří občané závažné finanční problémy a jsou nespokojení se svojí finanční situací.

Související

Dlouhodobá nezaměstnanost je problém

V Rakousku, stejně jako v ostatních členských zemích Evropské unie, mají značné finanční problémy zejména dlouhodobě nezaměstnaní občané, kteří již vyčerpali podporu v nezaměstnanosti a jsou odkázáni na sociální dávky. V případě, že jsou bez zaměstnání oba partneři, tak je pochopitelně rodinná finanční situace velmi složitá.

Největší problémy? Růst výdajů za bydlení, potraviny a energie

Hlavní finanční problémy jsou v členských zemích Evropské unie stejné. Pro lidi s nízkými příjmy představují nejvýznamnější finanční zátěž výdaje za bydlení, následně za potraviny a energie. Dle průzkumu „So geht´s uns heute“ očekávalo v Rakousku 23 % respondentů, že se finanční situace jejich domácnosti v příštích 12 měsících zhorší, současně přibližně třetina dotazovaných plánovala snížit své výdaje na větší nákupy a 61 % dotazovaných očekávalo zhoršení celkové ekonomické situace.

Jak vysoká je průměrná mzda?

Průměrná roční mzda v Rakousku za rok 2024 dle údajů OECD (Taxing Wages 2025) činila 61699 euro. Životní úroveň Rakušanů pracujících za průměrnou mzdu je z členských zemí OECD jedna z nejvyšších. Rakousko se skládá z devíti spolkových zemí, nejvyšší mzdy jsou potom v průměru nejvyšší v Dolních Rakousech, ve Vídni a ve Vorarlbersku. Pro Rakousko platí, stejně jako pro Česko, že příjmové rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi jsou poměrně malé.

Pramen: Statistik Austria – Pressemitteilung: 14013-206/25 – „Jede zehnte Person kommt nur schwer mit dem Einkommen aus“

Petr Gola

