Každý desátý Rakušan má finanční problémy
Přestože patří Rakousko mezi velmi vyspělé země světa, tak mělo ve druhém čtvrtletí roku 2025 přibližně 10 % občanů finanční problémy. Dle rakouského statistického úřadu jsou hlavním finančním problém lidí s nízkými příjmy zejména zvýšené výdaje za potraviny.
Rakouská ekonomika dlouhodobě patří mezi nejvýkonnější na světě, což dokládají i nadprůměrné mzdy a výborné podnikatelské podmínky. V Rakousku jsou spolu s Německem a Nizozemí nejvíce rozšířeny zkrácené úvazky. Obliba zkrácených úvazků v členských zemích EU stoupá, zejména ve východoevropských zemích si však mnohé rodiny nemohou z finančních důvodů dovolit, aby jeden z partnerů pracoval na zkrácený úvazek. Přestože jsou rakouské mzdy v mezinárodním srovnání velmi vysoké, stejně jako celková životní úroveň Rakušanů, tak i v Rakousku mají někteří občané závažné finanční problémy a jsou nespokojení se svojí finanční situací.
Dlouhodobá nezaměstnanost je problém
V Rakousku, stejně jako v ostatních členských zemích Evropské unie, mají značné finanční problémy zejména dlouhodobě nezaměstnaní občané, kteří již vyčerpali podporu v nezaměstnanosti a jsou odkázáni na sociální dávky. V případě, že jsou bez zaměstnání oba partneři, tak je pochopitelně rodinná finanční situace velmi složitá.
Největší problémy? Růst výdajů za bydlení, potraviny a energie
Hlavní finanční problémy jsou v členských zemích Evropské unie stejné. Pro lidi s nízkými příjmy představují nejvýznamnější finanční zátěž výdaje za bydlení, následně za potraviny a energie. Dle průzkumu „So geht´s uns heute“ očekávalo v Rakousku 23 % respondentů, že se finanční situace jejich domácnosti v příštích 12 měsících zhorší, současně přibližně třetina dotazovaných plánovala snížit své výdaje na větší nákupy a 61 % dotazovaných očekávalo zhoršení celkové ekonomické situace.
Jak vysoká je průměrná mzda?
Průměrná roční mzda v Rakousku za rok 2024 dle údajů OECD (Taxing Wages 2025) činila 61699 euro. Životní úroveň Rakušanů pracujících za průměrnou mzdu je z členských zemí OECD jedna z nejvyšších. Rakousko se skládá z devíti spolkových zemí, nejvyšší mzdy jsou potom v průměru nejvyšší v Dolních Rakousech, ve Vídni a ve Vorarlbersku. Pro Rakousko platí, stejně jako pro Česko, že příjmové rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi jsou poměrně malé.
