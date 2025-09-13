Poradna: Kdo má čerpat daňové zvýhodnění na děti?
Pavel: Daňové zvýhodnění na naše dvě děti, které jsou na prvním stupni základní školy, čerpala v posledních dvou letech manželka. Chtěl jsem, aby měla alespoň opticky vyšší mzdu. Teď však bude manželka přecházet na zkrácený úvazek a bude mít nižší mzdu. Využije s nižší mzdou okolo 25 tisíc korun daňové zvýhodnění na děti? Není lepší, abych ho čerpal já?
Nárok na daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně při výpočtu měsíční čisté mzdy. Daňové zvýhodnění na první dítě činí 1267 Kč, na druhé dítě 1860 Kč a na třetí a další dítě 2320 Kč. Když je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Daňové zvýhodnění snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu.
Nárok na daňový bonus
Když je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na děti a právě vypočtenou daní z příjmů. Zaměstnanec, který dostává na účet daňový bonus, tak neplatí žádnou daň z příjmu a ještě má o daňový bonus vyšší čistou mzdu. Daňové zvýhodnění ovlivňuje pouze výpočet daně z příjmu fyzických osob, na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemá daňové zvýhodnění žádný vliv.
Příjmy pro čerpání daňového bonusu
Nárok na daňový bonus vzniká zaměstnanci, který má hrubou mzdu nebo hrubou odměnu alespoň ve výši poloviny minimální mzdy. Vaše manželka takto vysokou mzdu mít dle informací v dotazu bude. Z toho vyplývá, že s ohledem na celkovou rodinnou situaci je jedno, kdo z Vás bude daňové zvýhodnění na děti uplatňovat. Pokud jste tedy v minulosti chtěl, aby daňové zvýhodnění na děti čerpala Vaše manželka, aby měla vyšší čistou mzdu, tak tento postup můžete nadále volit, protože to nebude mít žádný vliv na celkový čistý disponibilní rodinný příjem.
Praktický příklad
Pan XY má hrubou mzdu 50000 Kč a manželka má hrubou mzdu 25000 Kč. Nyní si ve dvou variantách vypočítáme čistý měsíční rodinný disponibilní příjem. V první variantě počítáme, že daňové zvýhodnění na dvě děti v celkové částce 3127 Kč (1267 Kč + 1860 Kč) čerpá manžel. Ve druhé variantě počítáme s tím, že daňové zvýhodnění uplatňuje manželka.
První varianta
Čistá mzda pana XY při uplatnění daňového zvýhodnění na dvě děti činí 42397 Kč. Z hrubé mzdy ve výši 50000 Kč je sražena daň z příjmu 1803 Kč (50000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč – daňové zvýhodnění na dvě děti 3127 Kč), sociální pojištění 3550 Kč (50000 Kč × 7,1 %) a zdravotní pojištění 2250 Kč (50000 Kč × 4,5 %).
Čistá mzda manželky činí 20920 Kč. Z hrubé mzdy je sražena daň z příjmu 1180 Kč (25000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč), sociální pojištění 1775 Kč (25000 Kč × 7,1 %) a zdravotní pojištění 1125 Kč (25000 Kč × 4,5 %).
Celkový čistý rodinný příjem je 63317 Kč (42397 Kč + 20920 Kč).
Druhá varianta
Čistá mzda pana XY bez nároku na daňové zvýhodnění činí 39270 Kč. Z hrubé mzdy je sražena z toho daň z příjmu 4930 Kč (50000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč), sociální pojištění 3550 Kč (50000 Kč × 7,1 %) a zdravotní pojištění 2250 Kč (50000 Kč × 4,5 %).
Čistá mzda manželky činí 24047 Kč. Na dani z příjmu neplatí manželka nic a ještě dostává daňový bonus ve výši 1947 Kč (3127 Kč – 1180 Kč), což je rozdíl mezi daňovým zvýhodněním na dvě děti a vypočtenou daní z příjmu 1180 Kč (25000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč). Na sociálním pojištění je sraženo 1775 Kč (25000 Kč × 7,1 %) a zdravotní pojištění 1125 Kč (25000 Kč × 4,5 %).
Celkový čistý rodinný příjem je 63317 Kč (39270 Kč + 24047 Kč).