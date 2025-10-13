Poradna: Kdy budu moci jít příští rok nejdříve do předčasného důchodu?
Lucie: V práci to mám teď složité. Atmosféra je nepříjemná, práce fyzicky náročná a někteří kolegové jsou nepříjemní, takže pracovní vztahy jsou špatné. Situaci chci řešit odchodem do předčasného důchodu. Jak to bude v roce 2026? Co mi radíte?
I v roce 2026 bude možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. V tomto ohledu je situace stejná jako v roce 2025. V dotazu neuvádíte, kdy jste se narodila a kolik jste vychovala dětí, takže Vám nejsem schopen říci, jaký je Váš řádný důchodový věk a kdy tedy můžete odejít nejdříve do předčasného důchodu. Váš řádný důchodový věk si však můžete zjistit v důchodové kalkulačce níže (dle aktuálně platné legislativy).
Termín odchodu do předčasného důchodu hraje roli
Při plánování termínu odchodu do předčasného důchodu počítejte s tím, že při výpočtu předčasného důchodu se provádí krácení za předčasnost, které činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Lidé s velmi vysokou dobou pojištění alespoň v rozsahu 45 let mají nárok na poloviční krácení, ale pro účely nároku na nižší krácení u předčasného důchodu se však nehodnotí všechny náhradní doby pojištění (např. studium), takže splnit tuto podmínku je náročné.
Lepší je odejít do předčasného důchodu dříve o 1080 dní než přesně o tři roky
Vzhledem k tomu, že krácení se provádí za každý interval předčasnosti, tak je vhodné odejít nejdříve do předčasného důchodu 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku než přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku. V prvním případě se totiž provede krácení za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a ve druhém případě za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
S čím počítat při volbě předčasného důchodu
Odchod do předčasného důchodu znamená nižší měsíční důchod z důvodu krácení za předčasnost a získání nižší doby pojištění, než kdyby pracovali až do dosažení řádného důchodového věku. Současně mají předčasní důchodci až do dosažení řádného důchodového věku nárok na omezenou valorizaci, když jim náleží pouze zvýšení základní výměry důchodu. Rovněž nemohou mít předčasní důchodci až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Z výše uvedených důvodů je vhodné si případný odchod do předčasného důchodu pečlivě promyslet. I přes tyto nevýhody může být odchod do předčasného důchodu vhodným řešením životní situace, ale jedná se o individuální rozhodnutí, které si musí učinit každý žadatel o starobní důchod sám.
Hledání nového zaměstnání
Pro některé občany v předdůchodovém věku, kteří mají v současném zaměstnání závažné problémy, je lepším řešením než odchod do předčasného důchodu nástup do nového zaměstnání. I když mají lidé v předdůchodovém věku složitou situaci na trhu práce, přesto se některým z nich daří najít dokonce lepší práci s vyšším finančním ohodnocením, situace je pochopitelně individuální. Vhodné je samozřejmě danou situaci pečlivě zvážit.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti
Na doplnění uvádím, že při ztrátě zaměstnání mají lidé se získanou dobou pojištění v rozsahu alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech, nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podpůrčí doba u podpory v nezaměstnanosti je pro lidi v předdůchodovém věku 11 měsíců. Výhodou evidence na úřadu práce je skutečnost, že evidence na úřadu práce se při splnění zákonných podmínek hodnotí jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely.