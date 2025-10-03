Poradna: S jakým důchodem mohu počítat v roce 2026?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 80×
Otakar: V červenci příštího roku budu odcházet do řádného důchodu. Zajímalo by mě, s jakým důchodem mohu počítat, když jsem měl vždy přibližně průměrné příjmy. Aktuálně mám cca 50000 Kč měsíčně.
Měsíční částka starobního důchodu v roce 2026 bude záviset na průměrné důchodové mzdě (osobním vyměřovacím základu) a získané době pojištění v celých ukončených letech. Výpočet starobního důchodu ovlivňuje tedy celý průběh pojištění, který ve Vašem případě neznám.
Související
Rozhodné důchodové příjmy
Průměrná důchodová mzda se přitom vypočítá z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025. Dřívější příjmy se budou přepočítávat na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Při samotném výpočtu důchodu mají příjmy v jednotlivých letech stejnou váhu. Příjmy, které budete mít v roce 2026, již nebudou mít žádný vliv na výpočet starobního důchodu.
Hodnocení doby pojištění
Druhým zásadním údajem pro výpočet starobního důchodu bude získaná doba pojištění, která se bude počítat v celých ukončených letech. Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu se budou započítávat nejenom odpracované roky, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění. Doba pojištění se hodnotí v celých ukončených letech, např. 45 let a 317 dní se počítá jako 45 let.
Základní výměra důchodu
Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu v roce 2026 bude činit 4900 Kč bez ohledu na další okolnosti. Základní výměru důchodu mají všichni důchodci stejně vysokou. I při odchodu do předčasného důchodu nedochází ke krácení základní výměry důchodu. Procentní výměra důchodu bude záviset na konkrétním průběhu pojištění.
Redukce osobního vyměřovacího základu
Při výpočtu starobního důchodu se osobní vyměřovací základ redukuje. V roce 2026 se bude v první redukční hranici započítávat z 99 % a ve druhé redukční hranici z 26 %. První redukční hranice bude do 21546 Kč a druhá redukční hranice bude od 21546 Kč do 195868 Kč. Redukovaný osobní vyměřovací základ je výpočtový základ. Procentní výměra starobního důchodu následně činí v příštím roce 1,495 % za každý rok pojištění. Na doplnění uvádím, že v roce 2025 byl zápočet v první redukční hranici ze 100 % a každý celý ukončený rok pojištění se hodnotil jako 1,5 %.
Rozhoduje celý průběh pojištění
V dotazu pouze píšete, že jste měl přibližně po celý produktivní život průměrnou mzdu a aktuální Vaše mzda činí 50000 Kč. Pro výpočet osobního vyměřovacího základu jsou to samozřejmě nedostatečné informace. Navíc neuvádíte, jakou dobu pojištění jste získal, což je pro samotný výpočet starobního důchodu velmi podstatné. Z těchto důvodů Vám pochopitelně nemohu říci, s jakým měsíčním starobním důchodem můžete počítat. Pouze pro orientaci Vám v tabulce níže uvádím měsíční starobní důchod vypočtený v roce 2026 u osobního vyměřovacího základu ve výši 50000 Kč u vybraných dob pojištění. Váš skutečný osobní vyměřovací základ může být samozřejmě odlišný. Veškeré výpočty jsou provedeny dle legislativy platné v příštím roce.
|Osobní vyměřovací základ
|Doba pojištění
|Starobní důchod 2026
|50000 Kč
|40 let
|22080 Kč
|50000 Kč
|42 let
|22939 Kč
|50000 Kč
|44 let
|23798 Kč
|50000 Kč
|46 let
|24657 Kč
|50000 Kč
|48 let
|25516 Kč