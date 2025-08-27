Poradna: Minimální zálohy a vratka zdravotního pojištění
štítek Pojištění čtení na 3 minuty | přečteno 97×
Jiří: Podnikání jsem ke konci června ukončil, protože to finančně už nevycházelo. Nastoupil jsem do zaměstnání. Platil jsem měsíční zálohy na zdravotním pojištění přes 4000 Kč. Kdy a jakou částku dostanu na zdravotním pojištění zpět? Během letošního roku jsem nebyl nemocný.
Ze zdravotního pojištění je financována zdravotní péče. Na výpočet zdravotního pojištění nemá vliv, že jste během letošního roku nebyl nemocný. Aktuálně jste dle uvedených informací zaměstnancem a v registru své zdravotní pojišťovny tedy již nejste veden jako osoba samostatně výdělečně činná. Zdravotní pojištění odvádíte ze zaměstnání. Z hrubé mzdy je Vám sráženo na zdravotním pojištění 4,5 % a dalších 9 % na zdravotním pojištění za Vás odvádí zaměstnavatel.
Související
Přehled za rok 2025
I když již nejste osobou samostatně výdělečně činnou, ale pouze zaměstnancem, tak budete muset za rok 2025 odevzdat své zdravotní pojišťovně přehled za rok 2025. Přehled je nutné odevzdat i při výkonu samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku, což je Váš případ. Případný přeplatek na zdravotním pojištění obdržíte právě až po odevzdání přehledu.
Kdy vzniká nárok na přeplatek?
Během roku odvádí osoby samostatně výdělečně činné, které nevstoupily do dobrovolného měsíčního daňového paušálního režimu, měsíční zálohy na zdravotním pojištění. V přehledu se následně vypočítá roční zdravotní pojištění za celý kalendářní rok, od kterého se právě odečtou zaplacené zálohy během roku. Pokud jsou zaplacené zálohy během roku vyšší než roční zdravotní pojištění, potom vzniká nárok na přeplatek na zdravotním pojištění ve výši rozdílu mezi zaplacenými zálohami a vypočteným ročním zdravotním pojištěním.
Hlavní činnost a minimální vyměřovací základ
Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být při výpočtu ročního zdravotního pojištění dodržen minimální vyměřovací základ, a to i v případě, že bylo podnikání ztrátové. Minimální vyměřovací základ odpovídá měsíční minimální záloze na zdravotním pojištění. Zjednodušeně řečeno platí, že za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2025 musí být zaplaceno zdravotní pojištění alespoň ve výši 3143 Kč.
Vyměřovací základy pro výpočet zdravotního pojištění
Skutečným vyměřovacím základem pro výpočet ročního zdravotního pojištění je 50 % daňového základu, přičemž sazba zdravotního pojištění je 13,5 %. Minimální měsíční vyměřovací základ za rok 2025 činí 23278,50 Kč. Za šest měsíců výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí minimální vyměřovací základ 139671 Kč (23278,50 Kč × 6 měsíců). To znamená, že až do daňového základu za šest měsíců výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti ve výši 279342 Kč se platí minimální zdravotní pojištění.
Výpočet přeplatku
Pokud je Váš daňový základ (tj. příjem ponížený o související výdaje) za leden až červen, kdy jste vykonával hlavní samostatnou výdělečnou činnost, nižší než 279342 Kč, potom obdržíte za každý měsíc, kdy jste platil měsíční zálohu vyšší než je minimální měsíční záloha částku ve výši rozdílu Vámi placené zálohy a částky 3143 Kč. Ve Vašem případě to bude cca 6000 Kč, jedná se o orientační částku, protože jste neuvedl přesnou částku placené měsíční zálohy (uvádíte přes 4000 Kč). Ze zaměstnání Vám přeplatek na zdravotním pojištění vzniknout nemůže. Přeplatek ze samostatné výdělečné činnosti obdržíte po odevzdání přehledu.