Poradna: Inženýr bez nároku na nižší krácení důchodu
Martin: Vystudoval jsem vysokou školu a měl jsem nadprůměrné příjmy. Vždy jsem platil daně a na úřadu práce jsem byl minimálně. V příštím roce chci odejít do předčasného důchodu, mělo by být nižší krácení. Bylo mi však řečeno, že na nižší krácení nebudu mít nárok. Můžete mi to vysvětlit.
Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s trvalým krácením za předčasnost, které se provádí za každý započatý interval předčasnosti, což je každých započatých 90 kalendářních dní, o které se odejde do předčasného důchodu dříve před dosažením řádného důchodového věku. Nárok na předčasný důchod mají pouze občané, kteří získaní dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let.
Termín odchodu do předčasného důchodu hraje při samotném výpočtu měsíční částky velmi důležitou roli, např. je rozdíl, zdali se odejde do předčasného důchodu dříve o 720 kalendářních dní nebo 721 kalendářních dní, na to je dobré pamatovat. V prvním případě se provede krácení za 8 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a ve druhém případě za 9 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
Nižší krácení u předčasného důchodu
Od roku 2026 budou skutečně mít někteří žadatelé o předčasný důchod nárok na nižší krácení, ale pouze v případě získání alespoň 45 let doby pojištění, přičemž do doby pojištění pro účely nižšího krácení se nezapočítávají všechny náhradní doby pojištění, např. studium se nehodnotí.
Standardní krácení
Klasicky činí krácení u předčasného důchodu 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Žadatelé o předčasný důchod v roce 2026, kteří získali vysokou dobu pojištění v rozsahu alespoň 45 let, budou mít nárok na poloviční krácení, tedy 0,75 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Splnit podmínku 45 let pro účely nižšího krácení však bude těžké, protože některé náhradní doby pojištění se nehodnotí, např. vysokoškoláci na nižší krácení u předčasného důchodu v podstatě nedosáhnou.
Vysoké příjmy nerozhodují
Pro účely nižšího krácení u předčasného důchodu nejsou vyšší příjmy vůbec rozhodující. Dosahované příjmy nemají žádný vliv na to, zdali bude mít žadatel o předčasný důchod nárok na nižší krácení či nikoliv. Rozhoduje pouze získání potřebné doby pojištění v rozsahu 45 let, přičemž je nutné pamatovat, že podmínky pro získání této doby pojištění jsou přísnější, protože se některé náhradní doby pojištění nezohledňují.
Závěrem
V dotazu neuvádíte svůj přesný průběh pojištění, ale vzhledem k výše uvedenému předpokládám, že skutečně nebudete mít nárok na nižší krácení u předčasného důchodu. Standardní krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % z výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Budete se tedy muset rozhodnout, zdali odejdete do předčasného důchodu i za klasických podmínek nebo budete pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Řádný starobní důchod byste měl vyšší nejenom z důvodu, že byste se vyhnul krácení, ale i z důvodu získání vyšší doby pojištění, když budete delší dobu pracovat a odvádět z příjmu sociální pojištění.
V případě, že se z různých důvodů rozhodnete odejít do předčasného důchodu i za klasických podmínek, potom počítejte s tím, že předčasný důchod je krácený trvale a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává, předčasní důchodci mají omezenou možnost přivýdělku, když nesmí mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění a až do dosažení řádného důchodového věku mají předčasní důchodci nárok na omezenou valorizaci, když se jim zvyšuje pouze základní výměra starobního důchodu.