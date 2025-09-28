Poradna: Kolik mě bude stát neplacené volno?
Barbora: Koncem roku budu z rodinných důvodů potřebovat dlouhodobé neplacené volno. Zaměstnavatel s tím předběžně souhlasil, ale budu prý muset zaplatit nějaké daně. Tomu nerozumím, když nebudu mít žádný příjem a pravděpodobně listopad a prosinec budeme žít pouze z manželova příjmu.
Neplacené volno z osobních důvodů lze čerpat, ale vždy se souhlasem zaměstnavatele. Dlouhodobě nebýt v práci přítomna z osobních důvodů bez souhlasu zaměstnavatele nebudete moci být, takže je pro Vás zásadní, že s čerpáním neplaceného volna Váš zaměstnavatel souhlasí. Pro čerpání neplacené volna sepíšete se zaměstnavatelem písemnou dohodu, kde se upraví zásadní záležitosti, tj. zejména od kdy do kdy budete neplacené volno čerpat.
Žádný příjem, ale platba zdravotního pojištění…
Během čerpání neplaceného volna sice nebudete mít žádný zdanitelný příjem, přesto budete muset platit zdravotní pojištění. Daň z příjmu a sociální pojištění platit nebudete. Pouze zdravotní pojištění. Platbu zdravotního pojištění za Vás provede zaměstnavatel, přičemž v písemné dohodě bude smluvně ošetřeno, jak tuto částku svému zaměstnavateli zaplatíte.
Jak vysoká je platba zdravotního pojištění?
Zdravotní pojišťovna musí za každého svého pojištěnce obdržet zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. V roce 2025 je to částka 2808 Kč, což je 13,5 % z minimální mzdy ve výši 20800 Kč. V případě, že bude tedy neplacené volno trvat celý kalendářní měsíc a nebudete mít za daný měsíc žádnou mzdu od svého zaměstnavatele, potom Vás bude měsíční neplacené volno stát zmíněných 2808 Kč, dva měsíce potom 5616 Kč.
Čerpání neplaceného volna po část měsíce
V případě, že byste neplacené volno čerpala pouze po část měsíce a v daném měsíci měla za odpracované dny hrubou mzdu alespoň ve výši zmíněné minimální mzdy v částce 20800 Kč, potom byste z důvodu čerpání neplaceného volna žádnou částku zdravotního pojištění nedoplácela, protože by bylo z hrubé mzdy za část měsíce zaplaceno alespoň minimální zdravotní pojištění.
Hrubá mzda za část měsíce do 20800 Kč
Jestliže by byla za část odpracovaného měsíce hrubá mzda nižší než 20800 Kč, potom by se provedl dopočet do minima, takže byste nějakou částku na zdravotním pojištění musela zaplatil, ale bylo by to méně než 2808 Kč, záleželo by na konkrétní přesné částce hrubé mzdy. Možná by kvůli několika stokorunám zaměstnavatel po Vás doplacení zdravotního pojištění nevyžadoval.
Závěrem
Jestliže budete delší dobu čerpat neplacené volno, tak skutečně budete muset platit daň – přesněji řečeno zdravotní pojištění. Váš zaměstnavatel Vás tedy informoval správně. V roce 2025 činí platba zdravotního pojištění částku 2808 Kč za každý celý kalendářní měsíc čerpání neplaceného volna. V dotazu neuvádíte důvody nutnosti čerpání neplaceného volna, možná by Vám však stačilo kratší období, potom byste nemusela zdravotní pojištění doplácet, jestliže by za část odpracovaného měsíce činila hrubá mzda alespoň 20800 Kč, což je hodnota minimální mzdy platné pro práci na plný úvazek v letošním roce.