Poradna: Jak mi zvýší důchod, když jsem invalidní důchodce?
štítky Invalidita Penze čtení na 3 minuty | přečteno 2293×
Zdeněk: Od března pobírám invalidní důchod prvního stupně. I když mám invalidní důchod, tak pracuji na zkrácený úvazek, protože bych nevyšel, invalidní důchod mám pouze necelých 9 tisíc korun. O kolik mi od ledna zvýší invalidní důchod, když pracuji? Platí i pro invalidní důchodce nějaké zhoršení výpočtu, tak jako to mají předčasní důchodci?
Z důvodu lednové valorizace se budou zvyšovat všechny státem vyplácené důchody. To znamená, že se budou zvyšovat i všechny invalidní důchody. Nárok na zvýšení důchodu z důvodu valorizace máte samozřejmě i Vy, i když Vám byl invalidní důchod prvního stupně přiznán teprve v průběhu roku. Pro zvýšení důchodu nebudete muset činit žádné úkony, ke zvýšení Vašeho důchodu dojde automaticky. Nárok na plnou valorizaci mají i občané, kterým bude starobní důchod, invalidní důchod nebo pozůstalostní důchod přiznán až během prosince letošního roku.
Plná valorizace pro invalidní důchodce
Máte pravdu, že předčasní důchodci, kteří ještě nedosáhli řádného důchodového věku mají omezenou valorizaci, když se jim zvyšuje pouze základní výměra důchodu a procentní výměra důchodu se jim nezvyšuje. Invalidní důchodci prvního, druhého i třetího stupně však mají nárok na plnou valorizaci. Bude se Vám tedy zvyšovat nejenom základní výměra důchodu, ale i procentní výměra důchodu. Omezená valorizace se vztahuje pouze na předčasné důchodce a nikoliv na invalidní důchodce.
Vzorec valorizace
Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je stejně vysoká u všech státem vyplácených důchodů a v roce 2025 činí 4660 Kč. Pro rok 2026 se základní výměra důchodu zvyšuje o 240 Kč na 4900 Kč. Vaše základní výměra důchodu se Vám tedy zvýší o 240 Kč, tak jako ostatním příjemcům státního důchodu.
Procentní výměra důchodu se zvyšuje o 2,6 %. Vzhledem k tomu, že neuvádíte přesnou částku Vašeho důchodu, tak Vám nemohu sdělit přesnou částku, o jakou se Vám zvýší Váš invalidní důchod.
Praktický příklad
Pan XY má v roce 2025 invalidní důchod prvního stupně ve výši 9000 Kč (základní výměra 4660 Kč + procentní výměra 4340 Kč). V roce 2026 bude mít pan XY invalidní důchod prvního stupně ve výši 9353 Kč (základní výměra 4900 Kč + procentní výměra 4453 Kč).
Zkrácený úvazek invalidní důchod nezvyšuje
Z důvodu přivýdělku na zkrácený úvazek k Vašemu invalidnímu důchodu si měsíční částku invalidního důchodu nezvýšíte. Způsob valorizace je tedy stejný u pracujících i nepracujících invalidních důchodců. Vlastní příjem invalidního důchodce není důvodem pro zvýšení měsíční částky invalidního důchodu. Ke zvýšení invalidního důchodu dochází pouze ze dvou důvodů, a sice právě z důvodu pravidelné každoroční valorizace nebo z důvodu zvýšení stupně invalidity.
Důležitost vlastního příjmu
Vzhledem k tomu, že zejména invalidní důchod je nízký, tak je pro invalidní důchodce prvního stupně velmi přínosné, když pracují a mají příjem z přivýdělku. Pro Vás je tedy velmi dobře, že pracujete na zkrácený úvazek. A to i pro budoucí výpočet starobního důchodu. Jako náhradní doba pojištění pro výpočet starobního důchodu se totiž hodnotí pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Vzhledem k tomu, že pracujete na zkrácený úvazek, ze kterého se vždy platí sociální pojištění, tak si zvyšujete dobu pojištění.