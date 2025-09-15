Poradna: Výzva k doložení kategorie od zdravotní pojišťovny
štítky Osobní finance Pojištění čtení na 3 minuty | přečteno 126×
Karolína: Synovi přišla výzva od zdravotní pojišťovny, že není u něj znám plátce pojistného od června a pokud plátce nedoloží, tak bude muset platit za každý měsíc 2808 Kč. Syn přitom v květnu úspěšně maturoval a bude pokračovat v denním studiu na vysoké škole. Můžete mi to prosím vysvětlit.
Každý pojištěnec je u své zdravotní pojišťovny veden v některé z kategorií pro placení zdravotního pojištění, přičemž těmito kategoriemi jsou: státní pojištěnec, zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná nebo osoba bez zdanitelných příjmů.
Související
Kdo je OBZP?
Osobou bez zdanitelných příjmů je přitom každý pojištěnec, který nemůže být u své zdravotní pojišťovny veden v žádné jiné kategorii plátců. Za každý měsíc vedení v kategorii OBZP je přitom nutné zaplatit zdravotní pojišťovně 2808 Kč, což je 13,5 % z minimální mzdy platné v letošním roce ve výši 20800 Kč. Jestliže tedy Váš syn nedoloží skutečnosti pro zařazení do kategorie státních pojištěnců, tak bude u své zdravotní pojišťovny veden právě jako osoba bez zdanitelných příjmů. Povinnosti platit zdravotní pojištění jako OBZP však platí pouze pro měsíce, kdy taková evidence trvá po celý kalendářní měsíc.
Kdo je státním pojištěncem?
Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát, přičemž státním pojištěncem jsou mimo jiné i nezaopatřené děti. Podmínka nezaopatřenosti je přitom splněna u maturantů i během posledních prázdnin po úspěšné maturitě na střední škole. Období od maturity do konce srpna je Váš syn stále nezaopatřeným dítětem. Vzhledem k tomu, že od září nastupuje na vysokou školu, tak bude splňovat podmínku nezaopatřenosti i během studia na vysoké škole. Příslušné zdravotní pojišťovně je však nutné doložit potvrzení o studiu.
Zápis a potvrzení o studiu
Termín zápisu na vysokých školách je různý. Právě po zápisu mohou studenti obdržet od své vysoké školy potvrzení o studiu. Na některých vysokých školách proběhl zápis v červnu, na některých probíhá až v září, někdy je on-line, jindy prezenčně. Jestliže již Váš syn je zapsaný na vysoké škole, tak by měl co nejdříve potvrzení o studiu zaslat příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud ještě Váš syn neměl zápis, tak Vám doporučuji se co nejrychleji spojit s příslušnou pracovnicí dané zdravotní pojišťovny, která je uvedena v záhlaví příslušné písemné výzvy, která přišla Vašemu synovi poštou a sdělit ji, že syn bude studentem vysoké školy a ihned po zápisu, který proběhne v nejbližších dnech, že doručí příslušné potvrzení o studiu. Rozhodně je však nutný aktivní přístup Vašeho syna. Pojištěnci si musí ze zákona plnit svoji oznamovací povinnost.
Závěrem
Vzhledem k tomu, že Váš syn pokračuje ve studiu na vysoké škole, tak bude po celou dobu splňovat podmínku nezaopatřenosti a pro účely placení zdravotního pojištění bude státním pojištěncem, bude splněna podmínka uvedená v § 7 zákona o veřejném zdravotní pojištění č. 48/1997 Sb. v platném znění. Váš syn však musí doručit příslušné zdravotní pojišťovně potvrzení o studiu, aby byl správně zařazen v registru plátců pojistného. Nedoručení příslušného potvrzení by přineslo problémy, proto je skutečně nutné tuto zákonnou povinnost splnit. Pokud by neměla příslušná zdravotní pojišťovna příslušné podklady, tak by byl Váš syn veden jako OBZP.