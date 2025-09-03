Poradna: Potřebuji alespoň 35 tisíc měsíčně, jaká musí být hrubá mzda?
Filip: Ještě mi běží výpovědní lhůta u současného zaměstnavatele a hledám si nové zaměstnání. Peníze jsem měl u stávajícího zaměstnavatele dobré, byli jsme malý kolektiv. Bohužel nevyšla jedna významná zakázka a tři jsme museli skončit. Chci si najít co nejdříve nové zaměstnání, jsem ochoten i finančně slevit, potřebuji však alespoň 35 tisíc korun na účet. Jak vysokou musím mít mzdu?
Stejně jako ostatní zaměstnance Vás zajímá především částka, kterou dostanete na účet, tedy čistá mzda. Z hrubé mzdy je zaměstnancům sražena daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Čistá mzda se získá právě rozdílem mezi hrubou mzdou a veškerými přímými daněmi.
Sazby přímých daní
Na zdravotním pojištění odvádí zaměstnanci 4,5 % z hrubé mzdy, na sociálním pojištění (včetně nemocenského pojištění) 7,1 % z hrubé mzdy a na dani z příjmu 15 % z hrubé mzdy. Vyšší 23% sazbě daně z příjmu podléhá až hrubá mzda nad trojnásobek průměrné mzdy, tedy velmi vysoká mzda. Vypočtenou daň z příjmu následně snižují daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok. Pro uplatnění daňových slev je nutné mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani (růžový papír). Při práci pro dva zaměstnavatele současně je možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele, žádnou daňovou slevu nelze čerpat dvakrát.
Rozdílné zdanění
V dotazu neuvádíte, na jaké daňové slevy máte nárok. Každý zaměstnance s podepsaným prohlášením k dani má nárok na slevu na poplatníka, která činí 2570 Kč. V případě, že byste uplatňoval ještě další daňové slevy, zejména tedy daňové zvýhodnění na děti, tak by bylo celkové zdanění nižší. Daňové zvýhodnění na první dítě činí 1267 Kč, na druhé dítě 1860 Kč a na třetí a další dítě 2320 Kč. V přiložené tabulce níže máte pro názornost uvedenu hrubou mzdu, aby čistá mzda činila přibližně 30000 Kč v závislosti na počtu dětí.
|Rodinný stav
|Hrubá mzda
|Čistá mzda
|Bezdětný zaměstnanec
|44200 Kč
|35012 Kč
|Zaměstnanec s jedním dítětem
|42500 Kč
|35031 Kč
|Zaměstnanec se dvěma dětmi
|40000 Kč
|35057 Kč
|Zaměstnanec se třemi dětmi
|36800 Kč
|35028 Kč
Na doplnění uvádím, že daňové zvýhodnění na děti může uplatňovat u svého zaměstnavatele pouze jeden z rodičů.
Roční zúčtování
Pokud budete během roku pracovat pro více zaměstnavatelů postupně za sebou a u každého z nich budete mít podepsáno prohlášení k dani a nebudete mít jiné zdanitelné roční příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu nebo z ostatních zdanitelných příjmů vyšší než 20000 Kč, potom bude moci za Vás provést Váš zaměstnavatel roční zúčtování daně. Změna zaměstnavatele v průběhu roku není automatickým důvodem pro povinné podání daňového přiznání.
Nárok na daňový přeplatek
V případě, že se Vám nepodaří ihned po skončení současného zaměstnání nastoupit do nového zaměstnání a budete nějakou dobu v evidenci na úřadu práce, potom Vám vznikne nárok na roční daňový přeplatek ve výši 2570 Kč za každý měsíc evidence na úřadu práce. Důvodem je skutečnost, že během evidence na úřadu práce nebudete mít rozhodný příjem, u kterého by bylo možné uplatnit slevu na poplatníka. Základní podmínkou samozřejmě je, že takto vysoká daň z příjmu byla zaplacena na daňových zálohách v ostatních měsících. Vzhledem k formulaci dotazu by to však mělo být ve Vašem případě splněno, protože jste měl v prvních měsících letošního roku čistou mzdu vyšší než 35 tisíc korun.