V roce 2024 bylo zamítnuto přes 24 tisíc žádostí o invalidní důchod
štítky Invalidita Penze čtení na 3 minuty | přečteno 5475×
Nárok na invalidní důchod při zdravotních problémech není automatický. Každoročně ČSSZ zamítne tisícovky žádostí, např. za loňský rok to bylo přesně 24446 zamítnutých žádostí. Proč nebývá invalidní důchod přiznán?
Invalidní důchod je přiznán pouze při splnění zákonných podmínek. Žadatel o invalidní důchod je úspěšný, pokud je uznán invalidním a pokud získal minimální dobu pojištění. Bez splnění těchto dvou podmínek současně nemůže být invalidní důchod přiznán.
Nedostatečné zdravotní problémy
V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Čím vyšší stupeň invalidity, tím vyšší měsíční částka invalidního důchodu. Dle § 39 zákona o důchodovém pojištění přitom platí, že pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Ne všechny zdravotní problémy jsou v praxi dostačující pro přiznání invalidního důchodu. V roce 2024 nebylo 18089 žadatelů o invalidní důchod úspěšných právě z důvodu nepřiznání invalidity, jak vyplývá ze statistické ročenky ČSSZ z oblasti důchodového pojištění.
Pokles pracovní schopnosti a invalidní důchod
Jestliže pracovní schopnost pojištěnce, kterou se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, jak vyplývá z § 39, odstavce 3) zákona o důchodovém pojištění, poklesne o méně než 35 %, tak není invalidita přiznána.
Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:
- nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně
- nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 60 %, jedná se o invaliditu druhého stupně
- nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně
Minimální doba pojištění
Samotné zdravotní problémy, které jsou dostačující pro přiznání invalidního důchodu, však nezaručují pravidelné inkaso invalidního důchodu na bankovní účet. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být invalidní důchod přiznán. Potřebná minimální doba pojištění se liší dle věku a je uvedená v § 40 zákona o důchodovém pojištění. V roce 2024 nebyl přiznán invalidní důchod z důvodu nesplnění jiné zákonné podmínky, tedy zejména nezískání minimální doby pojištění, celkem 6357 žadatelům o invalidní důchod.
Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku:
- do 20 let méně než jeden rok
- od 20 let do 22 let jeden rok
- od 22 let do 24 let dva roky
- od 24 let do 26 let tři roky
- od 26 let do 28 let čtyři roky
- nad 28 let pět roků
U žadatelů o invalidní důchod starších 28 let se zjišťuje potřebná doba pojištění v posledních deseti letech před vznikem invalidity. Lidé starší 38 let, kteří nesplňují podmínku doby pojištění alespoň v rozsahu pěti let v posledních deseti letech, splní minimální dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních dvaceti letech.
Počet vyplácených invalidních důchodů
Ke konci loňského roku vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení celkem 415623 invalidních důchodů, z toho 154947 invalidních důchodů prvního stupně, 79864 invalidních důchodů druhého stupně a 180812 invalidních důchodů třetího stupně. Ženy přitom pobíraly celkem 215758 invalidních důchodů a muži 199865 invalidních důchodů.