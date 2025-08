Poradna: Jak ovlivňuje částku invalidního důchodu výchova dětí?

2. srpna 2025 štítek Invalidita čtení na 3 minuty | přečteno 319×

Romana: Mám zdravotní problémy a do normálního důchodu mi chybí přes deset let, takže si budu žádat o invalidní důchod. Vždy jsem měla nižší příjmy, ale vždy jsem pracovala a vychovala jsem tři děti. Zajímalo by mě, jakou částku invalidního důchodu mohu očekávat a jak výpočet invalidního důchodu ovlivní výchova tří dětí?