Poradna: Daňový bonus za čtyři měsíce
Marie: Podařilo se mi od září konečně najít práci. Budu mít nižší mzdu, takže budu dostávat i daňový bonus na dceru. Budu muset daňový bonus vrátit nebo mi zůstane, když budu v letošním roce pracovat pouze čtyři měsíce?
Nárok na daňový bonus vzniká, jestliže uplatňované daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu. Daňové zvýhodnění na jedno dítě činí 1267 Kč (na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P potom ve dvojnásobné výši).
Související
Jak vysoký je daňový bonus?
Částka daňového bonusu je ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Při čerpání daňového bonusu na jedno dítě není částka daňového bonusu příliš vysoká ani při podprůměrné mzdě.
Praktický příklad
Paní XY má hrubou mzdu 24000 Kč a při výpočtu čisté mzdy uplatňuje daňovou slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dceru. Vypočtená daň z příjmu po uplatnění slevy na poplatníka je 1030 Kč (24000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč), takže daňový bonus činí 237 Kč (1267 Kč – 1030 Kč). Na dani z příjmu tak paní XY neplatí žádnou částku a ještě má čistou mzdu vyšší právě o měsíční daňový bonus. Výpočet sociálního a zdravotního pojištění čerpání daňového zvýhodnění na děti neovlivňuje, nemůže vzniknout přeplatek na povinném pojistném.
Roční daňový bonus
Pokud máte nižší hrubou mzdu a vypočtená daň z příjmu bude za všechny čtyři měsíce do konce roku nižší než daňové zvýhodnění na jedno dítě, tak ve všech čtyřech měsících obdržíte měsíční daňový bonus. Obdržený měsíční daňový bonus nebudete vracet, i když za celý kalendářní rok vzniká nárok na daňový bonus pouze v případě, že roční zdanitelný příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti je alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, za rok 2025 tedy alespoň v částce 124800 Kč.
Pasivní příjmy se nehodnotí
Pro účely ročního daňového bonusu se započítávají pouze aktivní příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. Pasivní příjmy za kapitálového majetku, z nájmu nebo z ostatních zdanitelných příjmů se do rozhodného limitu nezapočítávají a pasivní příjmy nejsou důvodem pro splnění limitu pro čerpání ročního daňového bonusu.
Zákonná úprava pro daňový bonus
V § 35c), odstavce 4) zákona o dani z příjmu je sice uvedeno, že daňový bonus může uplatnit pouze daňový poplatník, který má za zdanitelné období příjem ze závislé činnosti (dle § 6) nebo samostatné výdělečné činnosti (dle § 7) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, což Vy dle zaslaných údajů nesplníte, ale současně je v § 35d), odstavce 6) zákona o dani z příjmu uvedeno, že když daňový poplatník nedosáhl příjmů alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tak při ročním zúčtování záloh na vyplacené měsíční daňové bonusy nároku neztrácí, pokud hrubá mzda činila alespoň v daných měsících alespoň polovinu minimální mzdy.
Závěrem
Obdržené měsíční daňové bonusy vracet nebudete, i když Váš roční rozhodný zdanitelný příjem nebude za rok 2025 dosahovat alespoň šestinásobku minimální mzdy. V dotazu neuvádíte, zdali žijete s otcem Vaší dcery či nikoliv. Pokud byste s otcem Vaší dcery žila a on pracoval, potom by bylo pro Vaši rodinu finančně výhodnější, aby daňové zvýhodnění na dceru čerpal on. Kdyby této možnosti nevyužil od začátku roku, tak se to dá řešit i v průběhu roku a následně napravit v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání.