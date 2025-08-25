Poradna: Zaměstnavatel mi říká, ať jdu do předčasného důchodu
Hana: Ve firmě máme problémy, budeme asi pár lidí propouštět. Bylo mi doporučeno, ať odejdu do předčasného důchodu, když už mohu, že by to bylo nejlepší. Já ale nechci mít krácený důchod. Co mám dělat?
Zdali odejdete do předčasného důchodu či nikoliv, to je samozřejmě pouze Vaším osobním rozhodnutím. Jenom Vy sama si rozhodnete, zdali zvolíte odchod do předčasného důchodu či až do řádného starobního důchodu. Zaměstnavatel Vás nemůže donutit odejít do předčasného důchodu. Vy sama si rozhodujete o svém důchodovém termínu.
Nejdřívější termín odchodu do předčasného důchodu
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. O předčasný důchod nelze požádat zpětně. Pokud zvolíte odchod do předčasného důchodu potom počítejte s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
Omezení v předčasném důchodu
Předčasní důchodci mají navíc do dosažení řádného důchodového věku omezenu valorizaci a do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít předčasní důchodci příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění.
Možnost předčasného důchodu není výpovědní důvod
I když můžete dle uváděných informací odejít do předčasného důchodu, tak to neznamená, že s Vámi může Váš zaměstnavatel snadno a rychle ukončit pracovní poměr. Důchodový věk není v žádném případě výpovědním důvodem. Když bude muset Váš zaměstnavatel snižovat počet zaměstnanců, tak budete muset případně obdržet výpověď pro nadbytečnost, stejně jako ostatní zaměstnanci v předdůchodovém věku. Zákonná ochrana zaměstnanců, kteří již mohou odejít do předčasného důchodu, není nikterak snížena oproti ostatním zaměstnancům.
Nárok na odstupné a jeho výše
Současně budete mít v případě obdržení výpovědi pro nadbytečnost (dle § 52, písmene c) zákoníku práce) nárok na odstupné v souladu s § 67 zákoníku práce. Částka odstupného bude záviset na délce trvání pracovního poměru. Když pracovaní poměr trvá alespoň dva roky, tak činí zákonné odstupné alespoň trojnásobek průměrného výdělku.
Podpora v nezaměstnanosti
V případě, že byste obdržela výpověď a nechtěla odejít do předčasného důchodu, tak se budete registrovat na úřadu práce a budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti v délce 11 měsíců. Evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom započítává do doby pojištění ovlivňující celkovou částku starobního důchodu jako náhradní doba pojištění. Evidence na úřadu práce by byla v takovém případě pro výpočet důchodu přínosná.
Závěrem
Váš zaměstnavatel Vám z důvodu, že máte nárok na předčasný důchod nemůže dát výpověď. Výpověď podaná zaměstnavatelem musí být odůvodněná v souladu s ustanoveními zákoníku práce. S případnou dohodou byste musela souhlasit. V žádném případě nemůže zaměstnavatel s Vámi pracovní poměr ukončit dohodou pouze ze své vlastní vůle, dohoda o ukončení pracovního poměru je dvoustranný právní akt. Pokud chcete odejít až do řádného starobního důchodu, na což máte pochopitelně právo a je to pouze Vaše rozhodnutí, potom tak samozřejmě učiňte. Pokud Vám bude muset dát zaměstnavatel výpověď pro nadbytečnost, poplyne Vám dvouměsíční výpovědní lhůta, během které budete standardně dostávat mzdu na svůj účet a navíc budete mít nárok na odstupné. Obdržení odstupné navíc není překážkou inkasování podpory v nezaměstnanosti od prvního měsíce registrování na úřadu práce.