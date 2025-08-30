Poradna: Výpočet čisté mzdy pracujícího důchodce
Marek: Na jaře jsem odešel do řádného důchodu. Od podzimu si budu k důchodu přivydělávat. Budu pracovat na zkrácený úvazek, což jsem velmi rád, to je pro mě ideální. Budu jako důchodce platit ze mzdy nějaké daně? A kolik?
V řádném důchodovém věku je možné mít libovolné příjmy. Protože jste na jaře odešel do řádného starobního důchodu, tak můžete současně pobírat mzdu ze zaměstnání a starobní důchod bez omezení. Můžete případně pracovat i na plný úvazek a na smlouvu na dobu neurčitou. Nejste příjmově nikterak omezen.
Důchod nepřináší daňové osvobození
Z důvodu pobírání řádného starobního důchodu nebudete automaticky osvobozen od všech přímých daní. Ze své mzdy budete tedy platit přímé daně, ale zdanění budete mít nižší než ostatní zaměstnanci v předdůchodovém věku, protože budete mít nárok na slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 % z hrubé mzdy. Zaměstnavateli budete muset nárok na tuto daňovou slevu prokázat a oznámit.
Sazba přímých daní ve starobním důchodu
Z hrubé mzdy budete odvádět zdravotní pojištění (sazba 4,5 % z hrubé mzdy), nemocenské pojištění (sazba 0,6 % z hrubé mzdy) a daň z příjmu (sazba 15 % z hrubé mzdy). Vyšší 23% sazbě daně z příjmu fyzických osob podléhá až hrubá měsíční mzda nad trojnásobek průměrné mzdy, což předpokládám při práci na zkrácený úvazek nebudete mít. Vypočtenou daň z příjmu Vám bude snižovat sleva na poplatníka.
Jak je vysoká sleva na poplatníka?
Měsíční sleva na poplatníka činí 2570 Kč. Základní podmínkou pro uplatnění této daňové slevy je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele. Při práci pro dva zaměstnavatele současně je možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich. Sleva na poplatníka je stejně vysoká na plný úvazek i na zkrácený úvazek.
Praktický výpočet
V dotazu neuvádíte, jak vysokou hrubou mzdu budete mít. Pro názornost Vám vypočítám čistou mzdu obdrženou na účet u starobního důchodu pana XY, který má hrubou měsíční mzdu při práci na zkrácený úvazek ve výši 27000 Kč. Na zdravotním pojištění mu bude sraženo 1215 Kč (27000 Kč × 4,5 %), na nemocenském pojištění potom 162 Kč (27000 Kč × 0,6 %) a na dani z příjmu 1480 Kč (27000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč). Čistá mzda na účet tak bude činit 24143 Kč.
Kdy obdržíte daňový přeplatek?
Vzhledem k tomu, že budete pracovat pouze po část roku, tak Vám velmi pravděpodobně vznikne nárok na daňový přeplatek za rok 2025. Za celý rok 2025 se totiž v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatní sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč, bez ohledu na skutečný počet odpracovaných měsíců. Pokud budete mít tedy roční zdanitelný základ nižší než 205600 Kč, což je při práci na zkrácený úvazek pouze za cca čtyři měsíce pravděpodobné, tak obdržíte případně zaplacenou zálohovou daň z příjmu během roku v plném rozsahu zpět, neboť vypočtená roční daň z příjmu je v takovém případě nulová a zaplacené daňové zálohy během roku se v plném rozsahu stávají daňovým přeplatkem. Skutečné zdanění by bylo v takovém případě ještě značně nižší.
Závěrem
V řádném důchodovém věku si můžete libovolně přivydělat. Budete mít nárok na slevu na sociálním pojištění. Ostatní přímé daně budete platit jako ostatní zaměstnanci v předdůchodovém věku. Při výpočtu daně z příjmu budete mít tedy nárok na slevu na poplatníka. Pokud budete pracovat pouze po část roku, tak Vám velmi pravděpodobně vznikne nárok na daňový přeplatek a Vaše skutečné zdanění za rok 2025 bude ještě nižší.