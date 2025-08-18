Poradna: Práce v předčasném důchodu za minimální mzdu?
štítky Penze Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 2606×
Rudolf: Odešel jsem před necelým rokem do předčasného důchodu. Zvolil jsem nejdřívější možný termín. Vím, že si nemohu moc přivydělat. Teď jsem dostal nabídku na zkrácený úvazek za minimální mzdu. Mohu takovou práci přijmout?
Do předčasného důchodu jste mohl odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, což jste dle formulace dotazu učinil. Řádného důchodového věku tak dosáhnete přibližně za dva roky. To znamená, že jestli chcete stále pobírat předčasný důchod na účet, tak nemůžete práci na zkrácený úvazek přijmout.
Související
Omezení do řádného důchodového věku
Předčasní důchodci totiž nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. Ze zkráceného úvazku se přitom sociální pojištění platí vždy. Zaměstnání na zkrácený úvazek zakládá účast na nemocenském pojištění. I v případě, že hrubá měsíční mzda bude na úrovni aktuální minimální mzdy, tedy ve výši 20800 Kč.
Kdy pro Vás nebudou platit žádná příjmová omezení?
Omezení ohledně příjmu platí pro předčasné důchodce do dosažení řádného důchodového věku. Jakmile dosáhnete řádného důchodového věku, tak již budete moci mít libovolný příjem a současně pobírat starobní důchod. V řádném důchodovém věku je možné pracovat i na plný úvazek na základě smlouvy na dobu neurčitou a mít i velmi vysokou a nadprůměrnou mzdu. Zaměstnanci v řádném důchodovém věku mají navíc při výpočtu čisté měsíční mzdy nárok na slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 % z hrubé mzdy, což je velmi výhodné.
Přijmutí práce za minimální mzdu
Pokud byste se rozhodl přijmout zaměstnání za minimální mzdu, tak by Vám po dobu výkonu takového zaměstnání nenáležela výplata předčasného důchodu. Výplata předčasného důchodu by se Vám obnovila, jakmile byste přestal takové zaměstnání vykonávat nebo po dosažení řádného důchodového věku. Podle toho, která skutečnost by nastala dříve.
Čistá mzda na účet při práci za minimální mzdu
Nevím, jak vysoký aktuálně pobíráte předčasný důchod, ale při zaměstnání za minimální mzdu by činila čistá mzda na účet přibližně 17800 Kč. Takže pobírat pouze čistou mzdu ze zaměstnání nebude pro Vás dle mého názoru atraktivní.
Řešení? Brigáda na DPP
V předčasném důchodu můžete pobírat předčasný důchod na účet a současně mít příjem ze zaměstnání. Legislativní podmínky jsou splněny u brigády na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11499 Kč a méně nebo na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 4499 Kč a méně.
Žádné zdanění při odměně do limitu
Jestliže bude Vaše hrubá měsíční odměna z pracovních dohod do zákonného limitu, tak budete mít současně dva příjmy, a to předčasný důchod a čistou odměnu ze zaměstnání. Do uvedených limitů se neplatí z pracovních dohod sociální a zdravotní pojištění, takže při podepsaném prohlášení k dani u zaměstnavatele je čistá odměna na účet stejně vysoká jako hrubá odměna, zdanění je nulové.
Závěrem
Pokud nechcete přijít o výplatu předčasného důchodu, tak práci na zkrácený úvazek za minimální mzdu přijmout nemůžete. Možná by Vás však stejný zaměstnavatel zaměstnal na některou z pracovních dohod s hrubou odměnou do výše uvedených limitů, aby nevznikala povinnost platit z odměny sociální pojištění, v takovém případě byste mohl stále dostávat na účet předčasný důchod a ještě k tomu mít příjem z brigády. Až dosáhnete řádného důchodového věku, tak již nebudete ve výdělečné činnosti nikterak omezen.