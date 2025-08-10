Hledání práce v předčasném důchodu
Marek: Jsem předčasný důchodce. Nyní mám vyšší výdaje a potřebuje více peněz, proto si hledám práci. Jaké mám možnosti? Budu jako předčasný důchodce platit daň z příjmu? Budu muset podávat daňové přiznání?
Hned v úvodu je nutno zmínit, že zásadní vliv na Vaše příjmové možnosti má skutečnost, zdali jste již dosáhl řádného důchodového věku či nikoliv. Pokud jste v mezidobí od přiznání předčasného důchodu do současnosti již dosáhl řádného důchodového věku, tak můžete mít nyní již libovolně vysoký příjem a Vaše příjmové možnosti nejsou nijak omezeny. Jestliže jste však ještě nedosáhl řádného důchodového věku, tak nemůžete mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, pokud nechcete přijít o výplatu předčasného důchodu.
Nedosáhl jste řádného důchodového věku a nechcete přijít o výplatu předčasného důchodu
Jestliže jste zatím nedosáhl řádného důchodového věku a chcete stále pobírat předčasný důchod na účet, tak můžete pracovat pouze na některou z pracovních dohod s hrubou měsíční odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění. Z dohody o provedení práce se sociální pojištění neplatí, když hrubá měsíční odměna činí 11499 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti se sociální pojištění neplatí, jestliže hrubá měsíční odměna činí 4499 Kč a méně.
Pracovní smlouva bez pobírání předčasného důchodu
I kdybyste zatím řádného důchodového věku nedosáhl, tak můžete mít příjem z klasické pracovní smlouvy, ale po dobu výkonu takového zaměstnání by Vám nenáležela výplata předčasného důchodu. Výplata měsíčního důchodu by se Vám obnovila po dosažení řádného důchodového věku nebo ukončení takového zaměstnání, podle toho, která skutečnost by nastala dříve.
Žádná omezení v řádném důchodovém věku
Pokud jste již dosáhl řádného důchodového věku, tak můžete pracovat i na klasickou pracovní smlouvu na dobu neurčitou na plný úvazek a Vaše pozice na trhu práce je tak pochopitelně lepší. Navíc budete současně pobírat předčasný důchod a budete mít vyšší měsíční příjem. Tato situace by byla pro Vás pochopitelně nejlepší.
Platba daně z příjmu
Pobírání starobního důchodu (řádného i předčasného) nepřináší žádnou daňovou úlevu nebo daňové zvýhodnění. Z důvodu nároku na starobní důchod tak nebudete v daňově výhodnější pozici oproti ostatním zaměstnancům. Při výpočtu daně z příjmu však budete mít nárok na slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, tak jako ostatní zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani.
Daňové povinnosti
Vaše daňové povinnosti budou záviset na tom, zdali budete pracovat pro jednoho zaměstnavatele nebo pro více zaměstnavatelů současně, zdali budete pracovat na klasickou pracovní smlouvu nebo pouze pracovní dohody apod. V případě práce pro dva zaměstnavatele současně platí, že prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho z nich, což znamená, že slevu na poplatníka je možné uplatnit pouze u jednoho příjmu ze zaměstnání. Kdybyste měl současně příjem od dvou zaměstnavatelů a oba příjmy by přitom podléhaly zálohové dani z příjmu, potom byste musel podat daňové přiznání, tak jako ostatní zaměstnanci.
Závěrem
Vaše příjmové možnosti závisí především na tom, zdali jste již dosáhl řádného důchodového věku nebo nikoliv. Vaše daňové povinnosti zase závisí na tom, jaké příjmy byste měl, od kolika zaměstnavatelů a zdali budete pracovat na základě pracovní smlouvy nebo pracovních dohod. Každopádně platí, že přiznání starobního důchodu automaticky nepřináší žádnou úsporu na dani z příjmu fyzických osob.