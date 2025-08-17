Poradna: Důchodové zvýhodnění
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 106×
Jan: Vychovali jsme s manželkou tři děti, všechny pracují a platí daně. Nikdy jsem nečerpal žádné sociální dávky a vždy jsem pracoval. Za necelé dva roky půjdu do důchodu. Budu mít nárok na nějaké důchodové zvýhodnění?
Přestože jste s manželkou vychovali tři děti, tak tato skutečnost nebude mít žádný vliv na Váš řádný důchodový věk. Výchova dětí snižuje důchodový věk pouze ženám, tedy Vaší manželce. Vzhledem k tomu, že se řádný důchodový věk postupně zvyšuje a sjednocuje, tak již výchova dětí nesnižuje důchodový věk tolik, jako tomu bylo v minulosti.
Související
Termín odchodu do důchodu
V dotazu uvádíte, že za necelé dva roky budete moci odejít do důchodu. Předpokládám, že myslíte řádný starobní důchod. Pokud tomu tak skutečně je, tak do předčasného důchodu již nyní můžete odejít kdykoliv, protože do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.
Výpočet Vašeho starobního důchodu
Protože jste nikdy nečerpal sociální dávky a vždy jste pracoval, tak tato skutečnost bude mít pochopitelně pozitivní vliv na výpočet Vašeho starobního důchodu, protože jste získal vysokou dobu pojištění. Měsíční částka starobního důchodu totiž závisí na výši rozhodných příjmů a právě získané době pojištění v celých ukončených letech. Každý ukončený rok pojištění významně zvyšuje částku starobního důchodu a při velmi vysoké době pojištění, což by měl být i Váš případ, lze mít průměrný a vyšší důchod i s podprůměrnými příjmy během produktivního života. Na žádné speciální důchodové zvýhodnění nebo důchodový bonus však z důvodu výchovy tří dětí a nečerpání sociálních dávek mít nárok nebudete. Nečerpání sociálních dávek nepřináší žádnou konkrétní částku k důchodu navíc.
Co ovlivňuje výši důchodu?
Měsíční částka Vašeho starobního důchodu bude tedy záviset na průměrné hrubé mzdě za odpracované roky v současné hodnotě, tzv. osobním vyměřovacím základu. Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986. Ze všech rozhodných příjmů se následně vypočítá tato průměrná důchodová mzda, ze které se starobní důchod vypočítá. Do samotné výpočtové formule starobního důchodu následně vstupuje ještě právě výše zmíněná doba pojištění. Aktuálně ještě nejsou známé parametry pro výpočet starobního důchodu v roce 2027. Níže si však můžete alespoň pro orientaci vypočítat důchod v roce 2025.
TIP: Kalkulačka starobního důchodu 2025
TIP: Kalkulačka průměrné důchodové mzdy 2025
Předčasný důchod
Když odejdete do řádného starobního důchodu, tak budete mít měsíční částku státního důchodu pochopitelně vyšší, než kdybyste volil odchod do předčasného důchodu, u kterého se provádí trvalé krácení za předčasnost, přičemž platí, že čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení, které činí 1,5 % z výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
Závěrem
I když jste vychoval tři děti a nečerpal nikdy žádné sociální dávky, tak nemáte nárok na snížení důchodového věku, protože u mužů nemá výchova dětí na důchodový věk vliv. Rovněž nemáte nárok na žádné speciální důchodové zvýhodnění nebo důchodový bonus při samotném výpočtu starobního důchodu. Vzhledem k tomu, že jste však získal vysokou dobu pojištění, tak to bude mít pozitivní vliv na samotný výpočet starobního důchodu. Jestliže byste se rozhodl pro odchod do předčasného důchodu, tak počítejte s nižším měsíčním důchodem z důvodu krácení za předčasnost a získání nižší doby pojištění, než když budete pracovat až do řádného důchodového věku.