Předčasní důchodci nemají na nemocenskou nárok

Řádní starobní důchodci mají omezené podmínky ohledně nároku na nemocenskou. Předčasní důchodci však nemohou nemocenskou na účet dostávat vůbec aniž by dočasně nepřišli o výplatu předčasného důchodu.

V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně výdělku. Poměrně hodně starobních důchodců i po dosažení řádného důchodového věku pracuje. V případě zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu mají i řádní starobní důchodci nárok na nemocenskou, ale musí počítat se zákonným omezením.

Maximálně 70 dní

Starobní důchodci mají nárok na nemocenskou maximálně po dobu 70 kalendářních dní a když pokračuje pracovní neschopnost po vyčerpání maximální nemocenské v dalším kalendářním roce, tak se výplata nemocenské neobnoví. Navíc mohou řádní starobní důchodci pobírat nemocenskou maximálně za dobu trvání pracovního poměru. Po skončení zaměstnání již nemocenská nenáleží. Samotný výpočet nemocenské je však v řádném důchodovém věku stejný jako v předdůchodovém věku. Když splňuje řádný starobní důchodci podmínky pro nemocenskou, tak pobírá současně řádný starobní důchod a nemocenskou.

Pracující předčasní důchodci jsou bez nemocenské

Až do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít předčasní důchodci příjem, který zakládá účast na nemocenském pojištění. To v praxi znamená, že si předčasní důchodci nemohou přivydělávat zaměstnáním na klasickou pracovní smlouvu, ze kterého vzniká nárok na nemocenskou. Předčasní důchodci si mohou přivydělat a přitom dočasně nepřijít o výplatu předčasného důchodu pouze na pracovní dohody s hrubou odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění. Nejčastěji si tak v praxi předčasní důchodci přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11499 Kč a méně a takové zaměstnání nezakládá nárok na nemocenskou.

Pracovat na smlouvu v předčasném důchodu jde, ale …

Když začne předčasný důchodce pracovat na pracovní smlouvu, ze které se vždy odvádí sociální pojištění (včetně nemocenského pojištění), a to i při práci na zkrácený úvazek, tak po období výkonu takového zaměstnání přestane dostávat předčasný důchod na účet. Výplata důchodu se obnoví až po skončení takového zaměstnání nebo po dosažení řádného důchodového věku. V praxi k takovému kroku nedochází příliš často, neboť zájemci o předčasný důchod volili tuto důchodovou variantu z nějakého důležitého důvodu.

Petr Gola