Čerpání nemocenské a důchod

Nárok na invalidní důchod mají občané, kteří jsou posudkovým lékařem uznáni invalidní v prvním stupni, druhém stupni nebo třetím stupni invalidity a současně získali minimální dobu pojištění, která se liší dle věku. Lidé starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu pěti let v posledních deseti letech. Lidé starší 38 let splní podmínku pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních dvaceti letech. Samotné zdravotní problémy tedy k inkasování invalidního důchodu na účet nestačí.

OSVČ neplatící dobrovolné nemocenské pojištění a důchod

Do samotného výpočtu invalidního důchodu vstupují příjmy, ze kterých bylo zaplaceno povinné sociální pojištění. U zaměstnanců je součástí povinného sociálního pojištění i nemocenské pojištění, u OSVČ nikoliv. Osoby samostatně výdělečně činné si případně hradí dobrovolné nemocenské pojištění. S ohledem na nároky u invalidního důchodu přitom nehraje roli, zdali si OSVČ platí dobrovolné nemocenské pojištění či nikoliv. Výše státního důchodu závisí výhradně na platbách na povinném sociálním pojištění.

Invalidní důchod není nikdy přiznán automaticky

Při zdravotních problémech je nutné si o invalidní důchod požádat. Legislativou není nijak stanoveno, že po určité dlouhodobé pracovní neschopnosti je přiznán invalidní důchod. V praxi tak nemusí mít nárok na invalidní důchod ani např. občané, kteří jsou v pracovní neschopnosti třeba osm měsíců. Při posuzování nároku na invalidní důchod a přiznání některého stupně invalidity postupuje posudkový lékař v souladu s legislativou upravující hodnocení zdravotního stavu pro účely invalidního důchodu.

Nemocenská nesnižuje průměrnou důchodovou mzdu

Dlouhodobá pracovní neschopnost nemá negativní vliv na budoucí výpočet starobního důchodu, neboť období pracovní neschopnosti se při výpočtu starobního důchodu hodnotí jako vyloučená doba pojištění a nesnižuje tak osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky v současné hodnotě), ze kterého se starobní důchod vypočítává.

Petr Gola