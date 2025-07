Poradna: Dluh na zdravotním pojištění za dva měsíce

Zdeňka: Skončila jsem v zaměstnání a následně si udělala dva měsíce volno a do nového zaměstnání jsem nastoupila až po dvou měsících. Nějak jsem nedomyslela platbu zdravotního pojištění. Jak to mám vyřešit?

Jestliže jste byla celé dva kalendářní měsíce nezaměstnaná a současně jste nesplňovala žádnou z podmínek zařazení daného období jako státní pojištěnec, tak máte povinnost si za každý měsíc zaplatit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Evidence na úřadu práce by se vyplatila

Za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Kdybyste se po skončení zaměstnání evidovala na úřadu práce, tak byste měla své povinnosti vůči zdravotní pojišťovně vyřešeny a neměla byste dluh na zdravotním pojištění.

OBZP platí každý měsíc 2 808 Kč

Osobou bez zdanitelných příjmů je pro účely placení zdravotního pojištění každý občan, který není v registru své zdravotní pojišťovny veden jako zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná nebo právě státní pojištěnec. Dle formulace dotazu předpokládám, že je to i Váš případ a za uvedené dva měsíce si budete muset sama platit zdravotní pojištění. Za každý měsíc evidence jako OBZP se platí zdravotní pojišťovně 2808 Kč, tj. 13,5 % z minimální mzdy 20800 Kč.

Za část měsíce OBZP neplatí pojistné

Pojištěnci, kteří jsou po část měsíce zaměstnancem a po část měsíce osobou bez zdanitelných příjmů mají daný měsíc vyřešen zaměstnáním. Jestliže netrvá evidence jako OBZP po celý kalendářní měsíc, tak nevzniká povinnost za tento měsíc platit zdravotní pojištění.

Praktický příklad

Pan XY byl zaměstnancem do 15. července, následně skončil v zaměstnání vzájemnou dohodou a do konce měsíce nové zaměstnání nehledal. Do nového zaměstnání nastoupí pan XY od prvního srpna. Pan XY má svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny vyřešen. V červenci i v srpnu má veškeré povinnosti splněny odvodem zdravotního pojištění ze zaměstnání. Pan XY si sám žádné zdravotní pojištění za měsíce červenec a srpen platit nebude.

Nelze mít slevu na zdravotním pojištění

Všechny osoby bez zdanitelných příjmů platí na zdravotním pojištění stejně vysokou částku. V roce 2025 ve výši 2808 Kč za každý měsíc. Bez ohledu na majetkovou, příjmovou nebo zdravotní situaci nelze docílit slevy na zdravotním pojištění. Všechny OBZP mají povinnost platit si sami zdravotní pojištění ve výše uvedené částce. Nesplnění zákonných povinností je sankciováno, všechny zdravotní pojišťovny si své pohledávky pečlivě hlídají a nezaplacené dlužné pojistné vymáhají, a to následně i včetně vyměřeného penále. Dlužné pojistné za dobu trvání evidence jako osoba bez zdanitelných příjmů nemůže být prominuto.

OBZP neodevzdávají přehled

Pouze na doplnění uvádím, že osoby bez zdanitelných příjmů neodevzdávají své zdravotní pojišťovně za příslušný kalendářní rok přehled. To je záležitostí pouze osob samostatně výdělečně činných. Do přehledu se totiž uvádí pouze daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti.

Závěrem

Pokud jste nebyla dva měsíce nikde zaměstnaná, nepodnikala jste a ani jste nebyla státní pojištěncem, tak máte povinnost si za každý takový měsíc sama platit zdravotní pojištění jako samoplátce, protože jste za dané období vedena v registru své zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů, taková skutečnost přitom musela trvat po celý kalendářní měsíc a nikoliv pouze po část měsíce.

Petr Gola