Poradna: Výpočet mateřské v ochranné době

Nárok na mateřskou vzniká pouze při splnění dvou zákonných podmínek, a sice: získání doby pojištění alespoň v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech a účasti na pojištění v den nástupu na mateřskou nebo nástup na mateřskou v ochranné 180denní lhůtě. Bez splnění těchto dvou podmínek není na mateřskou nárok a od narození dítěte se pobírá rodičovský příspěvek, který standardně náleží až po vyčerpání mateřské.

Ukončení zaměstnání

Vzhledem k tomu, že během těhotenství jste byla v ochranné lhůtě a zaměstnavatel Vám nemohl dát výpověď, tak předpokládám, že Vám pracovní poměr skončil uplynutím sjednané lhůty a že jste tedy pracovala na smlouvu na dobu určitou. Smlouva na dobu určitou skončí uplynutím času bez ohledu na další okolnosti. To znamená, že i když jste byla těhotná, tak Vám smlouva skončila. Další variantou by bylo ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou, což by však pro Vás nedávalo smysl, a proto předpokládám, že jste měla sjednánu smlouvu na dobu určitou.

Nástup na mateřskou v ochranné lhůtě

Nárok na mateřskou vzniká, i když se na ni nastupuje ve 180denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání, jak vyplývá z § 15 zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Pokud tedy nastoupíte na mateřskou v této ochranné lhůtě a splňujete podmínku doby pojištění, tak budete mít na mateřskou nárok. Na mateřskou se nastupuje osm až šest týdnů před očekávaným dnem porodu.

Jak dlouho se mateřská pobírá?

Dle § 33 zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. je podpůrčí doba u mateřské 28 týdnů nebo 37 týdnů u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí.

Výpočet mateřské závisí na příjmech

Samotný výpočet mateřské závisí na výši rozhodných příjmů před nástupem na mateřskou. Výpočtová formule je stejná, jestliže se na mateřskou nastupuje během trvání pracovního poměru nebo po skončení pracovního poměru v ochranné lhůtě. Přestože budete nastupovat na mateřskou v ochranné lhůtě, tak nebudete nikterak znevýhodněna.

Praktické výpočty

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočtenu měsíční mateřskou (za 30 dní) v závislosti na výši předchozí průměrné mzdy. Všechny výpočty jsou provedeny dle výpočtové formule letošního roku. Výpočet mateřské je výhodnější než výpočet nemocenské.

I při výpočtu mateřské je však zastoupen prvek solidarity, kdy dochází k redukci denního vyměřovacího základu. Jak je z tabulky vidět, tak u průměrné hrubé mzdy 30000 Kč činí měsíční mateřská 69 % předchozího příjmu a u průměrné mzdy 100000 Kč činí mateřská 48 % předchozího příjmu.

Průměrná hrubá mzda Měsíční mateřská 30 000 Kč 20 730 Kč 40 000 Kč 27 660 Kč 50 000 Kč 33 780 Kč 60 000 Kč 37 920 Kč 80 000 Kč 44 310 Kč 100 000 Kč 48 450 Kč

Závěrem

I když jste nyní nezaměstnaná, tak budete mít nárok na mateřskou, pokud na ni nastoupíte v ochranné lhůtě po skončení zaměstnání. Výpočet mateřské je přitom stejný pro maminky, kterým běží pracovní smlouva i pro maminky, kterým již pracovní smlouva neběží a nastupují na mateřskou v ochranné lhůtě. Částka mateřské závisí výhradně na předchozím rozhodném příjmu.

TIP: Kalkulačka mateřské

Petr Gola