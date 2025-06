Poradna: Mám odejít do předčasného důchodu nebo předdůchodu?

Vojtěch: V práci chci v každém případě skončit co nejdříve budu moci. Dlouhodobě jsem si spořil na důchod, takže mohu odejít i do předdůchodu. Nevím, zdali mám volit předčasný důchod nebo právě předdůchod? Co by pro mě obě varianty znamenaly?

Při odchodu do předčasného důchodu budete čerpat státní důchod. Při volbě předdůchodu bude čerpat vlastní naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Předčasný důchod tedy vyplácí stát, ale předdůchod v podstatě platíte sám sobě. To je zásadní rozdíl.

Co vědět o předčasném důchodu?

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž je nutné počítat s nižším důchodem, než když se zvolí odchod do řádného starobního důchodu. Předčasný důchod je oproti řádnému důchodu nižší nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat i s omezenou valorizací, když až do dosažení řádného důchodového věku se zvyšuje pouze základní výměra starobního důchodu, zatímco procentní výměra důchodu se nezvyšuje. Předčasní důchodci navíc nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, pokud chtějí současně pobírat i předčasný důchod na účet.

Výše krácení u předčasného důchodu

Krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti, kterým je každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Např. při ochodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, tedy o necelé tři roky dříve, činí krácení výpočtového základu 18 % (1,5 % × 12 započatých intervalů předčasnosti).

Výhody předdůchodu

Do předdůchodu můžete odejít nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku. Výhodou předdůchodu oproti čerpání finančních prostředků z jiných finančních produktů je, že doba čerpání předdůchodu se považuje pro budoucí výpočet starobního důchodu za vyloučenou dobu pojištění a za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát. Institut vyloučené doby pojištění je velmi důležitý a brání „rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé mzdy za odpracované roky), ze kterého se starobní důchod vypočítává. Nulový rozhodný příjem během čerpání předdůchodu tedy nemá negativní vliv na osobní vyměřovací základ, což je základní vstupní údaj pro výpočet starobního důchodu.

Úspory se vyčerpají před odchodem do důchodu

V praxi volí občané předdůchod z toho důvodu, že mohou přestat dříve pracovat a přitom se vyhnout trvale krácenému předčasnému důchodu a mohou následně odejít až do řádného starobního důchodu. Nevýhodou čerpání předdůchodu je skutečnost, že naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření se vyčerpají, ať už v plném nebo částečném rozsahu, ještě před samotným odchodem do starobního důchodu. Hlavním cílem spoření na důchod je přitom zvyšování životní úrovně právě až v důchodovém věku.

Závěrem

Předčasný důchod i předdůchod mají určité výhody a nevýhody, jak je uvedeno v textu výše, vždy záleží na konkrétní osobní situaci, která varianta je výhodnější. Každý občan v předdůchodovém věku je na tom po příjmové, majetkové, zdravotní a rodinné stránce jinak. Vzhledem k tomu, že předčasný důchod vyplácí stát a předdůchod platí občané sami sobě, tak je možný i případný souběh předčasného důchodu a předdůchodu.

Petr Gola