Poradna: Odchod invalidního důchodce do předčasného důchodu

Vojtěch: Jsem v invalidním důchodu a uvažuji o odchodu do předčasného důchodu, abych si finančně polepšil. Jaká pravidla by pro mě platila a vyplatil by se mi tento krok?

Současně není možné pobírat státní starobní důchod a státní invalidní důchod. V případě, že odejdete do státního předčasného důchodu, tak již budete dostávat na účet pouze předčasný starobní důchod. Samozřejmě i invalidní důchodci mohou zvolit odchod do předčasného starobního důchodu.

Tři druhy invalidních důchodů

Měsíční částka invalidního důchodu se v Česku poměrně výrazně liší. Hlavním důvodem je skutečnost, že jsou v Česku vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně, přičemž přiznaný stupeň invalidity má zásadní vliv na měsíční částku invalidního důchodu. Invalidní důchody prvního stupně jsou nejnižší a invalidní důchody třetího stupně jsou nejvyšší. V praxi se tedy jednotliví invalidní důchodci nachází v odlišné příjmové situaci.

Kdy lze odejít do předčasného důchodu?

Dle zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. v planém znění je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Při volbě odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Při výpočtu předčasného důchodu platí jednoduché pravidlo, že čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší měsíční starobní důchod.

Jak vysoký pobíráte invalidní důchod?

Poměrně zásadní otázka při volbě termínu odchodu do důchodu je, jaký stupeň invalidního důchodu pobíráte a jak vysoký měsíční invalidní důchod dostáváte na účet. Současně nevím, zdali během pobírání invalidního důchodu pracujete či nikoliv. To vše má pochopitelně vliv na Vaše důchodové rozhodování.

Porovnání důchodových variant

Rozhodně Vám doporučuji si nejdříve zjistit, jak vysoký předčasný důchod byste případně pobíral, zejména v závislosti na zvoleném termínu předčasnosti. Teprve po porovnání měsíční částky případného předčasného důchodu a Vašeho současného invalidního důchodu je možné provést nějaké zásadnější rozhodnutí. Váš průběh pojištění však v dotazu neuvádíte, což je zásadní, protože každý žadatel o starobní důchod se nachází v jiné příjmové a majetkové situaci.

Individuální důchodové rozhodnutí

Pokud máte v současné době poměrně nízký invalidní důchod a Váš předčasný důchod by byl citelně vyšší, potom může být odchod do předčasného důchodu řešením Vaší finanční situace. Jestliže však v současné době s invalidním důchodem vycházíte a předčasný důchod by pro Vás neznamenal dostatečné zvýšení životní úrovně, potom pro Vás bude finančně výhodnější až odchod do nekráceného řádného starobního důchodu.

Řádný starobní důchod versus předčasný důchod

Rozdíl mezi řádným starobním důchodem a předčasným důchodem je někdy vyšší, než někteří žadatelé o starobní důchod očekávají. Vždy je vhodné provést detailní finanční kalkulaci.

TIP: Kalkulačka invalidního důchodu

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu

Průběh pojištění je důležitý

Invalidní důchodci nejsou bez finančních prostředků od státu, protože dostávají každý měsíc invalidní důchod. Odchod do předčasného důchodu je tak pro invalidní důchodce vhodné velmi pečlivě promyslet a zvážit. Detailní znalost průběhu pojištění je pro toto rozhodnutí nutností. Každý žadatel se nachází v jiné životní a příjmové situaci.

Petr Gola