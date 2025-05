Poradna: Zvýšení důchodu na poslední chvíli

Jana: Jsem v předdůchodovém věku. Ráda bych věděla, jaké mám možnosti, jak si ještě těsně před důchodem zajistit vyšší částku důchodu. Z odchodu do důchodu mám totiž obavy, abych to všechno finančně zvládla a tak nechci mít zbytečně nižší důchod.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění. Do výpočtové formule starobního důchodu vstupuje průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) a získaná doba pojištění v celých ukončených letech.

Hodnocené příjmy při výpočtu důchodu

Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 se osobní vyměřovací základ vypočítává z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2024. Při samotném výpočtu starobního důchodu následně platí, že čím vyšší rozhodné příjmy a čím vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční částka starobního důchodu.

Omezené možnosti v předdůchodovém věku

Vzhledem k tomu, že měsíční částku starobního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění, vždyť aktuálním žadatelům o starobní důchod se pro důchodové účely započítává ještě v zákonném rozsahu studium, tak poslední roky před odchodem do důchodu ovlivňují samotný výpočet starobního důchodu mnohem méně, než by se na první pohled mohlo zdát. I poměrně razantní zvýšení měsíční hrubé mzdy např. v posledních dvou letech před odchodem do důchodu zvýší měsíční částku důchodu relativně málo. Osobní vyměřovací základ je totiž průměrnou hrubou mzdou za všechny roky.

Odchod do řádného starobního důchodu

Pokud máte obavy z nízkého starobního důchodu, tak pro Vás bude vhodnější odejít až do řádného starobního důchodu, který je vyšší než předčasný důchod, u kterého se provádí krácení za předčasnost, když krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Krácení u předčasného důchodu je trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává.

Kontrola průběhu pojištění

Základní věc, kterou by měli v dostatečném časovém předstihu provést všichni zájemci o starobní důchod, je kontrola průběhu pojištění. Zjednodušeně řečeno si zjistit stav průběhu pojištění, který má ČSSZ ve své evidenci a zkontrolovat ho se skutečným stavem. Případné nesrovnalosti, ke kterým mohlo dojít např. z důvodu, že některý z bývalých zaměstnavatelů si neplnil svoji zákonnou povinnost, je nutné vydokladovat. Pokud by nebylo při výpočtu starobního důchodu nějaké období zohledněno, tak by byla potom měsíční částka starobního důchodu zbytečně nižší.

Závěrem

Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, takže v předdůchodovém věku je již velmi malý prostor pro zvýšení starobního důchodu (např. nástupem do zaměstnání za vyšší mzdu, přivýdělkem během zaměstnání, ze kterého se odvádí sociální pojištění).

Maximální měsíční důchod si tak zajistíte zejména kontrolou průběhu pojištění, tzn. aby Vám žádné důchodové období „nepropadlo“ a odchodem až do řádného starobního důchodu, abyste se vyhnula krácení za předčasnost. V případě, že Vám přesto bude přiznán nízký starobní důchod, tak si budete moci k důchodu přivydělat. V řádném důchodovém věku je možné mít libovolný příjem ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Dokonce mají pracující řádní starobní důchodci nárok na slevu na sociálním pojištění a mají čistou mzdu nebo čistý příjem vyšší než občané v předdůchodovém věku. V praxi je oblíbený zejména přivýdělek na některou z pracovních dohod.

Petr Gola