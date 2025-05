Poradna: Jak probíhá prodej družstevního bytu?

Lucie: S manželem se budeme stěhovat a budeme tedy prodávat náš družstevní byt, který jsme bohužel nepřevedli do osobního vlastnictví. Jak budeme postupovat na katastrálním úřadu, když prodáváme družstevní byt?

Vzhledem k tomu, že budete prodávat družstevní byt, tak nebudete na katastrálním úřadu podávat návrh na vklad. Majitelem družstevního bytu bude stále předmětné družstvo, které je a bude zapsané u daného bytu v katastru nemovitosti. Užívat byt bude „pouze“ nový člen družstva. Pro družstevní byty platí trochu odlišný režim oproti bytům v osobním vlastnictví.

Jednodušší prodej

Při prodeji družstevního bytu dochází k převodu družstevního podílu. K přepisu na příslušném bytovém družstvo dojde na základě podepsané smlouvy o převodu družstevního podílu, který podepisují převodce i nabyvatel i příslušná referentka bytového družstva. Podpisy nabyvatele a převodce musí být na smlouvě úředně ověřeny, aby mohlo dojít k přepisu. Přepis na bytovém družstvu není zadarmo a je potřeba uhradit i příslušný poplatek s tímto úkonem spojený. Vždy záleží na stanovách a vnitřních směrnicích družstva.

Podpis nájemní smlouvy

Následně kupující (nabyvatel) podepíše s příslušným bytovým družstvem nájemní smlouvu. Přepis družstevního bytu je v praxi rychlejší než bytu v osobním vlastnictví. Přepis na katastru nemovitosti nemůže proběhnout rychleji než za 20 dní, protože vždy běží ochranná zákonná 20denní lhůta, tzv. „plomba“.

Spolupráce s realitní kanceláří

V případě, že budete prodej bytu realizovat ve spolupráci s nějakou realitní kanceláří, tak nebudete mít žádné starosti s hledáním kupce, současně bude nutné počítat s úhradou provize příslušné realitní kanceláře, přičemž o provizi je nižší zisk z této obchodní transakce. Na druhou stranu je možné díky spolupráci s realitní kanceláří prodat byt za vyšší cenu, než bez realitní kanceláře a velmi často i rychleji. V případě čerpání úvěru kupujícím umožňuje spolupráce s realitní kanceláří danou situaci poměrně elegantně zvládnout. Situace je samozřejmě individuální. Někteří majitelé vítají prodej prostřednictvím realitní kanceláře, někteří majitelé však chtějí byt prodávat napřímo.

Postup podpisů dokumentů

Pokud dochází k prodeji družstevního bytu prostřednictvím realitní kanceláře, tak po výběru kupujícího uzavře realitní zprostředkovatel se zájemcem a převodcem rezervační smlouvu. Po zaplacení rezervačního poplatku se uzavře smlouva o smlouvě budoucí. Po zaplacení příslušné částky dle smlouvy do úschovy (např. advokátní, někteří realitní zprostředkovatelé rovněž tuto službu nabízejí) se provede na bytovém družstvu přepis a prodávající obdrží peníze na svůj účet právě po přepisu. Samozřejmě je nutné vyhotovit i předávací protokol pro vyúčtování a přepis energií.

Možnost převodu do osobního vlastnictví

V dotazu uvádíte, že jste s manželem neprovedli přepis družstevního bytu do Vašeho osobního vlastnictví. Některé družstevní byty je možné převádět do osobního vlastnictví, jiné nikoliv, záleží na stanovách předmětného družstva. Jedná se o velmi důležitou skutečnost, která ovlivňuje i cenu prodávaného bytu. Družstevní byt, který lze převést do osobního vlastnictví, velmi pravděpodobně osloví více potencionálních zájemců.

Podmínky pro převod do osobního vlastnictví

Budoucí nabyvatele bude zajímat, za jakých podmínek je případně možný převod do osobního vlastnictví, zpravidla musí být doplacena anuita a případně splněny další podmínky dle stanov družstva. Samotný přepis do osobního vlastnictví je spojen i s úhradou příslušného poplatku družstvu.

Petr Gola