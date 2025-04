Poradna: Koupě družstevního bytu a daň z nemovitosti

Tereza: S přítelem jsme koupili družstevní byt a chceme ho převést do osobního vlastnictví. Zajímalo by nás, jak to bude s platbou daně z nemovitých věcí v letošním roce.

Aktuálně vlastníte družstevní byt, takže pro rok 2025 platí daň z nemovitých věcí příslušné družstvo. Finanční zátěž však pochopitelně nesete Vy v předpisu nájmu, kde jsou rozúčtované všechny nákladové položky související s užíváním družstevního bytu. Pro rok 2025 tedy žádnou daň z nemovitých věcí přímo finančnímu úřadu platit nebudete.

Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví

Některé družstevní byty lze převádět do osobního vlastnictví, jiné nikoliv. Záleží na konkrétní situaci a stanovách družstva. Předpokládám, že tuto informaci jste si s přítelem ověřili ještě před koupí družstevního bytu a máte tedy zaručeno, že předmětný byt budete moci převést do osobního vlastnictví.

Splnění podmínek družstva

V praxi je zpravidla převod družstevního bytu do osobního vlastnictví spojen se splněním stanovených podmínek, zejména s doplacením anuity a dalších poplatků stanovených družstvem. Příslušná družstva mají pro převod družstevních bytů do osobního vlastnictví stanoveny přesný harmonogram, např. je nutné si podat žádost, doplatit stanovené poplatky a přepis probíhá v určitých pevných termínech během roku. Veškeré náklady spojené s přepisem (např. poplatky na katastru) jdou za budoucím majitelem nemovitosti.

Přepis na katastru a vlastnické právo

Jakmile dojde k přepisu bytu na katastru nemovitosti, tak se stanete přímým vlastníkem příslušného bytu. Veškeré daňové povinnosti tedy půjdou přímo za Vámi, tj. i platba daně z nemovitých věcí.

Změna vlastníka do konce roku 2025

Pokud se stanete s přítelem vlastníkem předmětného bytu ještě do konce roku 2025, potom budete muset do konce ledna 2026 podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Daňové přiznání se podává vždy do konce ledna následujícího roku, kdy došlo k pořízení nemovitosti do osobního vlastnictví. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává pouze jednou a v následujících letech pouze při změně rozhodných skutečností.

Co ovlivňuje výši daně z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí z bytu závisí na rozloze daného bytu a lokalitě. Výpočet daně z nemovitých věcí totiž ovlivňují i koeficienty. To znamená, že výsledná daň z nemovitých věcí se v jednotlivých městech v Česku liší i u stejně velikého bytu.

Daňový poplatník daně z nemovitých věcí

Pro rok 2026 platí daň z nemovitých věcí majitelé nemovitosti k 1. lednu. Daň z nemovitých věcí u bytů se platí zpravidla jednorázově do konce května, protože je výsledná daň nižší než 5000 Kč. V případě, že dojde ke změně vlastníka nemovitosti v průběhu roku, tak to na výpočet daně z nemovitých věcí pro daný rok již nemá vliv. Daň z nemovitých věcí se platí vždy na celý kalendářní rok a poměrně se nesnižuje v závislosti na počtu měsíců vlastnictví dané nemovitosti.

Případný prodej bytu

Na doplnění uvádím, že vlastníci bytu každoročně platí daň z nemovitých věcí. V případě prodeje bytu v budoucnu se při nedodržení zákonných podmínek pro daňové osvobození platí z prodeje bytu i daň z příjmu. Záleží tedy na konkrétní situaci, tj. využití finančních prostředků z prodeje nebo době vlastnictví prodávaného bytu. Před případným prodejem je vhodné vždy vědět, zdali se bude z prodeje bytu platit daň z příjmu či nikoliv, neboť tato skutečnost značně ovlivňuje úspěšnost této obchodní transakce.

Petr Gola