Poradna: Odpracovaných 20 let a nadprůměrný důchod

Dana: Vychovala jsem čtyři děti a byla poměrně dlouho v domácnosti, takže jsem odpracovala asi jenom dvacet roků. Do důchodu půjdu za čtyři roky a mám strach, že s důchodem finančně nevyjdu.

I při odpracování pouze 24 let (počítám, že následující čtyři roky budete ještě pracovat) můžete mít nadprůměrný důchod, záleží na celém Vašem průběhu pojištění. Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši rozhodných příjmů a získané době pojištění. S ohledem na měsíční částku starobního důchodu je vhodné odejít až do řádného starobního důchodu, při volbě předčasného důchodu dochází k trvalému krácení.

Péče o dítě jako náhradní doba pojištění

Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění, přičemž mezi náhradní doby pojištění patří např. i péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu nebo evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu.

Minimální doba pojištění

Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, jinak nemůže být starobní důchod přiznán. Na doplnění uvádím, že např. při výpočtu starobního důchodu (řádného i předčasného) v roce 2025 náleží výchovné k důchodu na každé dítě ve výši 503 Kč. Částka výchovného k důchodu je stejně vysoká bez ohledu na výši příjmů nebo získanou dobu pojištění.

Rozhodné příjmy

Při výpočtu starobního důchodu (řádného i předčasného) se hodnotí příjmy od roku 1986. Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2024, když dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Ze všech rozhodných příjmů se následně vypočítá průměrná hrubá mzda za odpracované roky, tzv. osobní vyměřovací základ. Do výpočtu vstupují hrubé mzdy, tedy před zdaněním.

Nadprůměrný osobní vyměřovací základ

V dotazu neuvádíte, jak vysoké příjmy jste měla. I za odpracovaných 24 let (pokud budete pracovat až do dosažení řádného důchodového věku) může být osobní vyměřovací základ nadprůměrně vysoký. Rovněž neznám Vaši celkovou dobu pojištění, se započtením náhradních dob pojištění můžete mít „obvyklou“ dobu pojištění. Váš měsíční starobní důchod tak může být i nadprůměrný. Bez detailní znalosti průběhu pojištění nelze měsíční částku starobního důchodu nijak vypočítat ani odhadnout.

Odchod do řádného důchodu

Dle formulace dotazu chcete odejít až do řádného starobního důchodu, který je pochopitelně vyšší než předčasný důchod. Navíc pro možnost odchodu do předčasného důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let, což může být ve Vašem případě problém. Záleží však na detailním průběhu pojištění, který neznám.

Orientační výpočty starobního důchodu

Doporučujeme Vám si nejdříve detailně zjistit Váš průběh pojištění, tj. celkovou dobu pojištění a rozhodné příjmy v jednotlivých letech. Přestože nelze v tuto chvíli vypočítat důchod za čtyři roky, tak si můžete alespoň orientačně provést výpočty důchodu dle výpočtové formule roku 2025, abyste měla alespoň základní orientační představu, s jakým měsíčním důchodem můžete počítat. Níže Vám zasíláme odkaz na naše dvě kalkulačky, tj. výpočtu osobního vyměřovacího základu a řádného starobního důchodu v roce 2025.

