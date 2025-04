Poradna: Jak si zvýšit dobu pojištění kvůli předčasnému důchodu?

Magda: Do předčasného důchodu budu moci odejít za necelé dva roky. Vychází mi, že však budu mít dobu pojištění 39 let a měsíc, což je málo. Mohu tuto situaci vyřešit třeba dvěma zkrácenými úvazky? Do normálního důchodu to v práci nevydržím.

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být předčasný důchod přiznán. Pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Podmínky pro přiznání řádného starobního důchodu jsou tedy méně přísné.

Překontrolujte si dobu pojištění

V dotazu uvádíte, že tři roky před dosažením řádného důchodového věku nebudete splňovat potřebnou minimální dobu pojištění v rozsahu 40 let. Doporučuji Vám si ještě jednou ověřit Vaši skutečnou dobu pojištění, zdali je Váš předpoklad správný. Do potřebné doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu…).

Nezískání potřebné doby pojištění

V případě, že nebudete tři roky před dosažením řádného důchodového věku splňovat dobu pojištění v rozsahu 40 let, tak nebudete moci v nejdřívějším možném termínu odejít do předčasného důchodu. Do předčasného důchodu byste v takovém případě mohla odejít až v době, kdy dosáhnete potřebné minimální doby pojištění. Vzhledem k tomu, že Vám do potřebné doby pojištění bude dle uvedených informací scházet pouze cca 11 měsíců, tak stále budete moci do předčasného důchodu odejít, ale až později.

Dva zkrácené úvazky nejsou řešením

Zaměstnání na dva zkrácené úvazky současně Vám dobu pojištění nezvýší. Žádný měsíc se totiž pro důchodové účely nemůže do doby pojištění započítávat jako dva měsíce. I když byste v některých měsících odváděla sociální pojištění ze dvou zaměstnání současně, tak si zvýšíte za dané období dobu pojištění ve stejném rozsahu jako zaměstnanci pracující pouze pro jednoho zaměstnavatele. Do rozhodných příjmů ovlivňujících měsíční částku starobního důchodu se Vám však budou pochopitelně započítávat obě hrubé mzdy ze zkráceného úvazku.

Možné řešení? Dobrovolné důchodové pojištění

V některých případech může být řešením při získané nedostačující doby pojištění dobrovolné důchodové pojištění. Záleží však na konkrétním průběhu pojištění. Zpětné dopojištění je totiž legislativou omezeno. Současně je však dobrovolné důchodové pojištění poměrně drahé, takže je vždy nutné propočítat, zdali se tento krok finančně vyplatí. Zejména v případě, že budou splněny podmínky pro přiznání klasického řádného starobního důchodu.

Závěrem

Z důvodu práce na dva zkrácené úvazky si potřebnou minimální dobu pojištění nezvýšíte. Doporučuji Vám si však ještě jednou pečlivě propočítat, jakou dobu pojištění jste skutečně získala. Pokud tři roky před dosažením řádného důchodového věku nebudete splňovat minimální dobu pojištění v rozsahu 40 let, tak budete muset bohužel odchod do předčasného důchodu odložit. Před samotným odchodem do předčasného důchodu Vám doporučuji nechat si provést výpočet předčasného důchodu, ať víte, a jakou částkou byste mohla v předčasném důchodu počítat. Pro některé žadatele o předčasný důchod je totiž výsledná částka nedostačující a i z tohoto důvodu se následně rozhodnou pracovat až do řádného důchodového věku a odchodu do klasického starobního důchodu.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu

Petr Gola