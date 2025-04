Poradna: Bezdětné manželství a vdovský důchod

Počet vychovaných dětí nehraje u vdovského důchodu roli. I když jste se zemřelým manželem nevychovali žádné dítě, tak budete mít nárok na vdovský důchod, pokud bude splněna základní zákonná podmínka uvedená v § 49 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1955 Sb. v platném znění.

Kdy vzniká nárok na vdovský důchod?

Nárok na vdovský důchod vzniká po zemřelém manželovi, který pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínku pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Při splnění této základní zákonné podmínky budete mít nárok na přiznání vdovského důchodu.

Jak dlouho budete vdovský důchod dostávat?

Vdovský důchod se standardně vyplácí jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze v případě splnění některé ze zákonných podmínek uvedených v § 50 zákona o důchodovém pojištění. Těmito důvody jsou:

Péče o nezaopatřené dítě.

Péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni závislosti II, III nebo IV.

Péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý ve stupni závislosti II, III nebo IV.

Je invalidní ve třetím stupni.

Dosažení požadovaného zákonného věku, tj. o čtyři roky nižšího, než je řádný důchodový věk muže stejného ročníku narození.

Kdy je možné vdovský důchod obnovit?

V případě, že je některá z výše uvedených zákonných podmínek splněna v zákonné pětileté obnovovací lhůtě po skončení výplaty vdovského důchodu, potom se výplata vdovského důchodu na základě vlastní žádosti obnoví. V praxi je nejčastějším důvodem pro obnovu výplaty vdovského důchodu dosažení požadovaného věku. V dotazu neuvádíte, kolik máte let, takže nevím, zdali splníte podmínku pro přímé pokračování vdovského důchodu po uplynutí jednoho roku nebo se Vám vdovský důchod obnoví nebo Vám bude vdovský důchod vyplácen jenom jeden rok.

Výpočet vdovského důchodu

Měsíční částka vdovského důchodu závisí výhradně na průběhu pojištění zemřelého manžela. I vdovské důchody se skládají ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra u vdovského důchodu činí 4660 Kč a procentní výměra polovinu procentní výměry důchodu, kterou pobíral nebo na kterou by měl nárok zemřelý manžel. Výchova dětí tedy do výpočtu vdovského důchodu nijak nevstupuje. Vzhledem k tomu, že v dotazu neuvádíte, jak vysoký státní důchod Váš zemřelý manžel pobíral nebo by měl nárok, tak Vám nemůžeme ani orientačně říci, s jakou částkou vdovského důchodu můžete počítat.

Pozor na souběh důchodů

Na doplnění uvádím, že v případě nároku na dva státní důchody, např. vlastní starobní důchod a právě invalidní důchod, se v plné výši vyplácí pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží pouze polovina procentní výměry důchodu, přičemž základní výměra důchodu náleží pouze jednou.

Závěrem

Přestože jste s manželem nevychovaly žádné dítě, tak Vám může být při splnění výše uvedené zákonné podmínky přiznán vdovský důchod. Výpočet vdovského důchodu přitom vůbec neovlivňuje počet vychovaných dětí. V praxi tak může mít bezdětná vdova vyšší vdovský důchod než vdova, která vychovala třeba tři děti.

TIP: Kalkulačka vdovského důchodu

Petr Gola