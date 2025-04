Poradna: Kdy půjdu do důchodu?

Vojtěch: Narodil jsem se v roce 1972. S mými zdravotními problémy nevím, zdali budu moci pracovat až do důchodu. Navíc se důchodový věk zvýšil. Kdy budu moci odejít do normálního důchodu? Kdy bych mohl odejít do předčasného důchodu?

Řádný důchodový věk pro ročníky narození do roku 1973 je uveden v příloze číslo jedna zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Vy jste se narodil v roce 1972, takže Váš řádný důchodový věk je dle aktuálně platné legislativy 65 let a 7 měsíců. Výchova dětí nemá na Váš důchodový věk vliv, stejně jako u všech mužů.

Kdy do předčasného důchodu?

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve o tři roky před dosažením řádného důchodového věku, jak vyplývá z § 31 zákona o důchodovém pojištění. Podmínkou pro možnost odchodu do předčasného důchodu je získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Bez minimální doby pojištění nemůže být přiznán řádný ani předčasný důchod. Pouhé dosažení požadovaného věku nestačí. Podmínky ohledně doby pojištění jsou přitom u předčasného důchodu značně přísnější než u řádného důchodu. Někteří občané tak v praxi musí čekat až na řádný starobní důchod.

S čím počítat u předčasného důchodu?

Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost. Čím dříve byste do předčasného důchodu odešel, tím vyšší krácení byste měl. Krácení se zvyšuje za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Krácení u předčasného důchodu byste navíc měl trvalé, při dosažení řádného důchodového věku by se Vám předčasný důchod nezvýšil.

Omezená valorizace a přivýdělek

Předčasní důchodci navíc musí počítat až do dosažení řádného důchodového věku s omezenou valorizací, když se jim zvyšuje pouze základní výměra důchodu a procentní výměra důchodu nikoliv. Jako předčasný důchodce byste rovněž měl omezenou výdělečnou činnost až do dosažení řádného důchodového věku, když byste nemohl mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění.

Do důchodu máte ještě daleko

Vzhledem k tomu, že do důchodového věku máte ještě poměrně velmi daleko, tak je vhodné se této skutečnosti finančně přizpůsobit a vytvořit si vlastní finanční rezervu odpovídající Vašim finančním možnostem. Pokud uvažujete o odchodu do předčasného důchodu, tak by tato rezerva měla být vyšší, než při případném odchodu až do řádného starobního důchodu.

Hledání odpovídajícího zaměstnání

Nevím, jakou aktuálně vykonáváte práci a jak moc se právě vykonávaná činnost podepisuje na Vašich zdravotních problémech. Žijeme ve velmi rychlé době a situace na trhu práce se mění, přesto rozhodně stojí za pokus hledat pracovní uplatnění, které by bylo pro Vás po zdravotní stránce přijatelnější. Pokud byste z různých důvodů byl za pár let bez zaměstnání, tak uvádím, že občané starší 55 let mají po dobu 11 měsíců nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Žádost o invalidní důchod

Pouze na doplnění uvádím, že i občané v předdůchodovém věku se zdravotními problémy mohou požádat o invalidní důchod. Pobírat současně invalidní důchod a starobní důchod samozřejmě není možné, ale pobírat např. pár let invalidní důchod a následně odejít do starobního důchodu možné pochopitelně je. Podání žádosti o invalidní důchod je bez finančních poplatků.

TIP: Kalkulačka důchodového věku

Petr Gola