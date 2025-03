Poradna: Zdravotní problémy a nejdřívější odchod do důchodu

Jan: Do důchodu mi chybí necelých pět let. Mám však zdravotní problémy. Není nějaká možnost, abych mohl do důchodu odejít dříve? Když mám zdravotní problémy, můžu odejít do předčasného důchodu v 60 letech? Nikdy jsem nebyl na úřadu práce.

Do konce září 2023 mohli občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Od října 2023 je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Ani zdravotní problémy nejsou důvodem pro možnost odchodu do předčasného důchodu dříve než tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Podmínky pro přiznání předčasného důchodu se tedy zpřísnily.

Nyní do předčasného důchodu odejít nemůžete

V dotazu uvádíte, že Vám do dosažení řádného důchodového věku chybí necelých pět let. To znamená, že aktuálně do předčasného důchodu odejít nemůžete. Nic na této skutečnosti nemění fakt, že máte zdravotní problémy a nikdy jste nebyl v evidenci na úřadu práce.

Podmínka minimální doby pojištění

Na doplnění uvádím, že pro přiznání předčasného důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Vzhledem k formulaci dotazu, kdy píšete, že jste nikdy nebyl na úřadu práce, předpokládám, že tuto zákonnou podmínku splňujete. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění, ve Vašem případě v zákonném rozsahu např. i studium.

Odchod nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Z tohoto důvodu není vhodné odcházet do předčasného důchodu přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku, neboť se provede krácení za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Lepší je odcházet do předčasného důchodu necelé tři roky před dosažením řádného důchodového věku, při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku se totiž provede krácení předčasného důchodu za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Zdravotní problémy a invalidní důchod

V dotazu neuvádíte, jakého rozsahu jsou Vaše zdravotní problémy. I občané v předdůchodovém věku si mohou požádat o invalidní důchod. Případnou žádost o invalidní důchod je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Změna zaměstnání

Jestliže Vám zdravotní problémy brání vykonávat současné zaměstnání a současně jsou nedostačující pro přiznání alespoň prvního stupně invalidity, potom je vhodné hledat pracovní uplatnění na trhu práce, které bude odpovídat Vašemu zdravotnímu stavu.

Evidence na úřadu práce

Na doplnění uvádím, že občané starší 55 let mají při splnění podmínky minimální doby pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. V dotazu píšete, že jste nikdy nebyl v evidenci na úřadu práce. I když Vám to může být nepříjemné, tak je vhodné se případně na úřadu práce evidovat. Měl byste nejenom nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale zdravotní pojištění by za Vás platil stát. Evidence na úřadu práce se navíc v zákonném rozsahu započítává do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu jako náhradní doba pojištění.

TIP: Kalkulačka invalidního důchodu

Petr Gola