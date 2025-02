Poradna: Kdy půjdu do důchodu? Chci jít co nejdříve

Andrea: Narodila jsem se v roce 1973 a vychovala jsem tři děti. Chci jít co nejdříve do důchodu. Jaký je můj termín?

Důchodový věk v Česku se neustále prodlužuje a sjednocuje. Důchodový věk pro jednotlivé ročníky narození (1936 až 1973) je v příloze číslo jedna zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Dle aktuálně platné legislativy je Váš řádný důchodový věk 65 let a 8 měsíců.

Počet vychovaných dětí již nehraje ve Vašem případě roli

Váš řádný důchodový věk je stejný jako řádný důchodový věk mužů nebo bezdětných žen narozených ve stejném roce. Výchova tří dětí Vám již důchodový věk nesnižuje. I bezdětné ženy narozené v roce 1973 mají řádný důchodový věk 65 let a 8 měsíců.

Ženám se třemi dětmi se důchodový věk během let zvýšil výrazně

Během let se důchodový věk žen třemi dětmi výrazně zvýšil, což se bohužel týká i Vás. Pro názornost uvádím níže v tabulce řádný důchodový věk žen, které vychovaly tři děti, dle vybraných ročníků narození. Např. ještě ženy narozené v roce 1950, které vychovaly tři děti, měly řádný důchodový věk 57 let, což je o téměř 9 let méně, než máte Vy.

Ročník Řádný důchodový věk 1940 54 let 1950 57 let 1960 60 let a 8 měsíců 1965 63 let a 2 měsíce 1970 65 let a 5 měsíců 1973 65 let a 7 měsíců

Důchodový věk mladších ročníků

Na doplnění uvádím, že výpočet řádného důchodového věku lidí narozených v roce 1974 a později je upraven v § 32, odstavci 3) zákona o důchodovém pojištění. Důchodový věk se postupně zvyšuje o jeden měsíc a lidé narozeni v roce 1989 a později mají dle aktuálně platné legislativy řádný důchodový věk 67 let.

Kdy lze nejdříve odejít do předčasného důchodu?

Dle § 31, odstavce 1) zákona o důchodovém pojištění lze odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, podmínkou je získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Bez splnění podmínky minimální doby pojištění v rozsahu 40 let je nutné odejít až do řádného starobního důchodu, kde je podmínka ohledně minimální doby pojištění méně přísná a stačí získat dobu pojištění v rozsahu 35 let.

Trvalé krácení předčasného důchodu

Při případném odchodu do předčasného důchodu počítejte s trvalým krácením za předčasnost, které dle aktuálně platné legislativy činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Při získání vysoké doby pojištění v rozsahu 45 let bude při odchodu do předčasného důchodu od roku 2026 krácení poloviční. Do potřebné doby pojištění pro přiznání předčasného důchodu s nižším krácením se však nebudou některé náhradní doby pojištění započítávat (např. studium nebo evidence na úřadu práce).

Další nevýhody předčasného důchodu

Na doplnění uvádím, že předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění a nemají až do dosažení řádného důchodového věku nárok na valorizaci procentní výměry důchodu. Pokud se rozhodnete odejít do předčasného důchodu, tak byste měla s těmito omezeními předem počítat.

Závěrem

Vše výše uvedené platí aktuálně platné legislativy. Vzhledem k tomu, že do dosažení řádného důchodového věku máte ještě poměrně daleko, tak Vám doporučuji sledovat případné legislativní změny.

Petr Gola