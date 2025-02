Poradna: Nadprůměrné příjmy a předčasný důchod

Václav: Manželka měla celý život nadprůměrné příjmy, cca o třetinu nad průměrnou mzdou. Z rodinných důvodů nyní uvažuje o odchodu do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve od května. Dobu pojištění by měla mít 43 nebo 44 let. O kolik si pohorší oproti normálnímu důchodu? Jak to bude mít s výchovným na dvě děti, když odejde do předčasného důchodu?

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, přičemž je možné do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti.

Související Počítání doby pojištění pro výši důchodu

Výchovné na děti se nekrátí

V roce 2025 činí výchovné k důchodu na každé dítě 503 Kč. Výchovné je stejně vysoké při odchodu do předčasného důchodu i při odchodu do řádného starobního důchodu. Z důvodu odchodu do předčasného důchodu se tedy Vaší manželce výchovné nijak upravovat nebude.

Vstupní údaje

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na výši průměrné důchodové mzdy za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ), získané době pojištění v celých ukončených letech a krácení za předčasnost. S ohledem na krácení za předčasnost není vhodné odcházet do předčasného důchodu přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku, ale nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. V prvním případě se totiž provede krácení za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, ve druhém případě se provede krácení za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Rozhoduje celý průběh pojištění

Při výpočtu řádného i předčasného důchodu rozhoduje celý průběh pojištění, nikoliv pouze aktuální příjmy. Vzhledem k tomu, že neznám detailně celý průběh pojištění Vaší manželky, tak nemůžeme provést přesný výpočet předčasného důchodu. Alespoň pro základní orientaci Vám níže vypočítáme měsíční předčasný důchod na zvoleném příkladu.

Praktický příklad

Paní XY má osobní vyměřovací základ ve výši 61000 Kč, což je přibližně aktuální průměrná mzda zvýšená o třetinu po zaokrouhlení na tisícikoruny nahoru. Paní XY získala dobu pojištění v rozsahu 43 let a vychovala dvě děti. Paní XY odejde do předčasného důchodu dříve o 1080 dní. Paní XY bude přiznán měsíční předčasný důchod ve výši 20091 Kč.

Kdyby paní XY získala dobu pojištění v rozsahu 44 let a ostatní vstupní údaje pro výpočet předčasného důchodu by byly stejné, potom by činil měsíční předčasný důchod 20557 Kč. Každý ukončený rok pojištění tedy hraje při výpočtu starobního důchodu (řádného i předčasného) vyšší roli, než by se na první pohled mohlo zdát.

Pokračování praktického příkladu

Paní XZ má osobní vyměřovací základ rovněž 61000 Kč, získala dobu pojištění v rozsahu 46 let, vychovala dvě děti a odejde do řádného starobního důchodu v roce 2025. Paní XZ bude přiznán měsíční starobní důchod ve výši 27070 Kč.

Kdyby paní XZ získala dobu pojištění v rozsahu 47 let a ostatní vstupní údaje pro výpočet řádného starobního důchodu zůstaly stejné, potom by činil měsíční řádný starobní důchod 27536 Kč.

Závěrem

Pokud Vaše manželka odejde do předčasného důchodu, tak bude mít pochopitelně nižší důchod, než při odchodu do předčasného důchodu. Finanční rozdíl je při vyšších příjmech vyšší než při nižších příjmech. V praktických příkladech výše jsem Vám vypočítal několik variant, rozdíl byl cca sedm tisíc korun dle vybraných vstupních údajů.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu 2025

Petr Gola