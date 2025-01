Počítání doby pojištění pro výši důchodu

Měsíční částka řádného i předčasného starobního důchodu závisí nejenom na výši rozhodných příjmů, ale i na získané době pojištění. Při výpočtu starobního důchodu se však získaná doba pojištění hodnotí v celých letech. Co to znamená?

Praktický příklad

Pan David získal dobu pojištění v rozsahu 44 let a 297 dní. Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu se panu Davidovi bude počítat 44 let. Pan David tak na tom bude stejně jako pan Michal, který získal dobu pojištění v rozsahu 44 let a 2 dny.

Hlídání doby pojištění

Vzhledem k tomu, že se doba pojištění počítá v celých letech, tak je dobré si dobu pojištění hlídat a případně vhodně načasovat termín odchodu do důchodu, aby se případně podařilo ukončit další celý rok pojištění. Základním předpokladem je pochopitelně detailní znalost vlastního průběhu pojištění. O důchodové záležitosti je vhodné se zajímat v dostatečném předstihu před odchodem do starobního důchodu.

Praktický příklad

Pan David má průměrnou důchodovou mzdu za odpracované roky ve výši 46500 Kč. Pan David odejde v roce 2025 do řádného starobního důchodu. Panu Davidovi bude při získání doby pojištění v rozsahu 44 let přiznán řádný starobní důchod ve výši 22645 Kč. V případě, že by se panu Davidovi hodnotila doba pojištění v rozsahu 45 let, potom by měsíční částka starobního důchodu byla 23054 Kč. Každý ukončený rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu značnou roli.

Nutnost minimální doby pojištění

Pro přiznání řádného i předčasného důchodu musí být získána alespoň minimální doba pojištění. U řádného starobního důchodu činí minimální doba pojištění 35 let a u předčasného důchodu potom 40 let.

Výhodný přepočet dní na roky pojištění

Při samotném výpočtu starobního důchodu se nejdříve všechny získané dny pojištění přepočtou na roky, přičemž tento přepočet je výhodný, neboť dle § 34, odstavce 8) zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. v platném znění platí, že celým rokem pojištění se pro účely hodnocení doby pojištění při výpočtu starobního důchodu rozumí 365 kalendářních dní. Toto legislativní opatření tedy zjednodušeně znamená, že se nezohledňují přestupné roky, což je pro všechny žadatele o starobní důchod výhodnější.

Rok pojištění je rok pojištění

V případě více současných příjmů, ze kterých je placeno sociální pojištění, např. při práci na dva zkrácené úvazky, se dané období hodnotí do doby pojištění stejně jako by byla vykonávána pouze jedna činnost, ze které je odváděno sociální pojištění. Pro důchodové účely platí, že žádný měsíc nemůže být hodnocen jako dva měsíce. Práce na zkrácený úvazek se přitom hodnotí do doby pojištění stejně jako práce na plný úvazek.

Náhradní doby pojištění

Do doby pojištění se kromě odpracovaných let nebo let výkonu samostatné výdělečné činnosti započítávají i tzv. náhradní doby pojištění. Hodnocení náhradních dob pojištění se pro důchodové účely liší a závisí na druhu náhradní doby pojištění i časovému období, většinou se však náhradní doby pojištění započítávají z 80 %. To znamená, že 100 takto získaných dní se počítá do doby pojištění jako 80 dní.

Petr Gola