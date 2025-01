Poradna: Jak se mi sníží invalidní důchod?

20. ledna 2025 štítky Invalidita Penze čtení na 3 minuty | přečteno 85×

Josef: Můj měsíční invalidní důchod druhého stupně činí 12836 Kč. Můj zdravotní stav se nyní zlepšuje. Zajímalo by mě, jak by se změnila částka invalidního důchodu, pokud by mi byla snížena invalidita.