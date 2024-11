Poradna: Podnikání při zaměstnání a výše důchodu

24. listopadu 2024 štítky Penze Poradna čtení na 3 minuty

Zdeněk: Deset let jsem měl ke svému zaměstnání ještě příjem z podnikání, které bylo mým přivýdělkem. Do daňového přiznání jsem tedy uváděl příjmy ze zaměstnání i příjmy z podnikání a vše zdaňoval. V roce 2026 půjdu do důchodu, tak bych chtěl vědět, jak se mi bude druhý příjem z podnikání počítat.