Poradna: Má pro mě předčasný důchod smysl?

Marie: Do předčasného důchodu budu moci odejít v létě příštího roku. Obě dcery mají malé děti, tak jim chci pomoci, aby se mohly věnovat práci. Chtěla bych jim i trochu pomoci finančně, ale mám strach z nízkého předčasného důchodu. Na jednu stranu chci odejít do předčasného důchodu a na druhou stranu nechci mít nižší důchod. Jak se mám rozhodnout?

Volba termínu odchodu do důchodu je vyloženě osobním rozhodnutím. Neexistuje žádné univerzální nejlepší důchodové datum. Pro některé zájemce o starobní důchod je předčasný důchod zajímavým řešením jejich životní situace, pro jiné nepřichází jiná varianta než odchod do řádného starobního důchodu do úvahy. Z výše uvedeného Vám nejsem schopen jednoznačně říci, kdy máte do důchodu odejít. Níže v textu mohu pouze popsat výhody a nevýhody jednotlivých rozhodnutí.

Podmínky pro odchod do předčasného důchodu

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku a současně je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Při odchodu do předčasného důchodu se provádí krácení za předčasnost, které činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnost. Pokud se nakonec skutečně rozhodnete odejít do předčasného důchodu, potom zvolte termín odchodu do předčasného důchodu 1080 dní před dosažení řádného důchodového věku, kdy se provede krácení za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a nikoliv za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, jako by tomu bylo v případě odchodu do předčasného důchodu dříve přesně o tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Volba předčasného důchodu

V případě, že skutečně odejdete do předčasného důchodu, tak počítejte s nižším důchodem, než byste měla při práci až do dosažení řádného důchodového věku. Měsíční důchod bude nižší oproti případnému předčasnému důchodu z důvodu krácení za předčasnost a z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Při odchodu do předčasného důchodu nebudete moci mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, takže Vaše případné možnosti přivýdělku budou značně omezeny. Navíc se Vám až do dosažení řádného důchodového věku bude zvyšovat z důvodu valorizace pouze základní výměra důchodu a procentní výměra důchodu nikoliv.

Pomoc dcerám s péčí o domácnost

Z finančního hlediska tedy znamená volba předčasného důchodu nižší měsíční penzi a další výše popsané nevýhody. Vašim původním motivem pro volbu předčasného důchodu je však získání času, abyste mohla pomáhat dcerám. Když budete pracovat až do řádného důchodového věku, tak budete mít pochopitelně výrazně méně času dcerám pomáhat. Jestliže Vaše dcery pomoc potřebují a uvítají a Vy jim chcete hodně pomáhat, potom je předčasný důchod řešením. Předčasný důchod je nižší než řádný důchod, proto byste při odchodu do předčasného důchodu nepomáhala finančně, ale hlavně svojí přítomností při různých situacích. Naproti tomu, když budete pracovat až do řádného důchodového věku, tak byste mohla dcerám pomáhat více finančně, ale časově pochopitelně značně méně.

Orientační výpočty

Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, který ve Vašem případě neznám. Obecně však platí, že při odchodu do předčasného důchodu dříve o necelé tři roky před dosažením řádného důchodového věku je měsíční částka důchodu nižší cca o 24 % až 27 % (v závislosti na průběhu pojištění a nároku na výchovné na dvě děti) oproti případnému odchodu do řádného starobního důchodu.

Petr Gola