Poradna: Podpora v nezaměstnanosti před odchodem do důchodu

Sylva: Původně jsem chtěla odejít až do řádného důchodu v srpnu 2025. Pracuji v malé firmě a zaměstnavatel teď musí snižovat počet zaměstnanců, takže mám práci jenom do konce roku. Nevěděla jsem to a do předčasného důchodu za starých podmínek neodešla. Co mám teď dělat?

Nejdříve Vám doporučuji se registrovat na úřadu práce. Vzhledem k tomu, že jste starší 55 let, tak máte nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. Předpokládám, že obdržíte od zaměstnavatele odstupné, takže začnete podporu v nezaměstnanosti pobírat až po skončení nároku na odstupné, v případě obdržení tříměsíčního odstupného tedy od čtvrtého měsíce. Podpůrčí doba by se nezkrátila a byla byste tedy finančně alespoň částečně zabezpečena po dobu 14 měsíců (3 měsíce odstupné + 11 měsíců podpora v nezaměstnanosti). To vše za předpokladu, že by se Vám nepodařilo najít nové zaměstnání.

Nová práce nebo odchod do předčasného důchodu

Pokud se Vám podaří najít novou práci, tak budete do dosažení řádného důchodového věku pracovat pro jiného zaměstnavatele. Jestliže se Vám však nové pracovní uplatnění nepodaří najít, potom je vhodné odejít do předčasného důchodu až po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti. Tímto způsobem si značně snížíte krácení za předčasnost a zvýšíte dobu pojištění. Vypočtený předčasný důchod po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti by byl citelně vyšší než při odchodu do předčasného důchodu začátkem roku 2024.

Petr Gola