Porada: Přiznání předčasného důchodu bez výplaty

Vlaďka: Mám přiznaný předčasný důchod bez výplaty ze začátku srpna. Do řádného důchodu mám odejít v prosinci 2027. Jaký budu mít následně důchod? Jak se mi započítávají současné příjmy? Nebylo lepší si nechat přiznat až řádný důchod?

V případě, že jste si požádala o předčasný důchod bez výplaty v srpnu 2023, tak jste si "zafixovala" aktuálně platnou výpočtovou formuli starobního důchodu. Následnou výdělečnou činností, ze které bude odváděno sociální pojištění, si budete zvyšovat dobu pojištění a snižovat krácení za předčasnost. Pokud budete pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, tak nebudete mít žádné krácení. Zjednodušeně řečeno následně uvolněný důchod bude vyšší díky snížení krácení za předčasnost a upravení o získanou dobu pojištění.

Budoucí příjmy se již nebudou počítat

Vzhledem k tomu, že jste si však požádala o předčasný důchod bez výplaty v srpnu 2023, tak se Vám osobní vyměřovací základ vypočítal z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2022. Výdělky v příštích letech již do výpočtu osobního vyměřovacího základu nevstoupí. Na druhou stranu se však bude tento důchod valorizovat.

Nelze provést jednoznačné finanční porovnání

Zdali je pro Vás finančně výhodné mít přiznaný předčasný důchod bez výplaty nyní v srpnu 2023 a stále pracovat nebo by bylo výhodnější si nechat přiznat až řádný starobní důchod v roce 2027, to Vám v současné době nemůže zodpovědně nikdo říci, neboť není známá výpočtová formule starobního důchodu ani pro rok 2024 (bude známá až koncem září 2023), natož pro rok 2027. Navíc legislativa se může do roku 2027 ještě změnit.

Předčasný důchod s výplatou by byl vyšší

Pokud byste se však z různých důvodů rozhodla pro odchod do předčasného důchodu s výplatou již dříve, potom bylo přiznání předčasného důchodu bez výplaty v srpnu 2023 výhodné, neboť krácení u předčasného důchodu bude po účinnosti legislativních změn vyšší.

Petr Gola