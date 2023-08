Poradna: Předdůchod a ideální volba odchodu do důchodu

Monika: Když odejdu do předdůchodu, tak se mi nebude krátit starobní důchod? Mohu během předdůchodu pracovat, třeba na zkrácený úvazek a mít nárok na nemocenskou? Mám jít podle Vás do předčasného důchodu, předdůchodu nebo až do důchodu v důchodovém věku?

Předdůchod je vyplácen z vlastních naspořených finančních prostředků v doplňkovém penzijním spoření. Pro výplatu předdůchodu přitom musí být splněny zákonné podmínky, zejména musí být vyplácen alespoň dva roky a měsíční částka musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy.

Co rozhoduje o krácení důchodu?

Zdali se Vám bude krátit Váš státní starobní důchod, to bude záviset na tom, kdy do státního starobního důchodu odejdete. Pokud odejdete do starobního důchodu až při dosažení řádného důchodového věku, potom se Vám starobní důchod krátit nebude. Když si necháte přiznat předčasný důchod s výplatou, tak se Vám krátit bude a krácení bude záviset na tom, kdy přesně do předčasného důchodu odejdete. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Předčasný důchod a předdůchod současně

Současné pobírání státního starobního důchodu a předdůchodu (čerpání vlastních naspořených peněz) je možné.

Vlastní výdělek předdůchodce není omezen

Pokud budete pobírat pouze předdůchod, potom můžete mít libovolné vlastní příjmy. Předdůchodci mohou bez omezení podnikat i pracovat. Na zkrácený úvazek během pobírání předdůchodu pracovat můžete. Předdůchodci mohou při splnění zákonných podmínek pobírat nemocenskou, tj. musí mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Ze zkráceného úvazku se sociální pojištění platí, takže při práci na zkrácený úvazek je nárok na nemocenskou.

Jak je to u předčasných důchodů?

Omezení výdělečné činnosti platí pouze při pobírání státního předčasného důchodu na účet. V těchto případech nelze pobírat příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění.

Každý žadatel o důchod zohledňuje svoji situaci

Neexistuje univerzální nejlepší datum odchodu do důchodu. Každý žadatel zohledňuje svoji vlastní zdravotní, pracovní, rodinnou, příjmovou a majetkovou situaci. Všechny tyto aspekty je tedy vhodné při důchodovém rozhodování zohlednit.

Petr Gola